El debut de Jackie Robinson… el día que cambió la historia

Te platicamos lo que sucedió el 15 de abril de 1947, cuando jugó por primera vez con los Brooklyn Dodgers.

Antes del 15 de abril de 1947, los peloteros afroamericanos fueron estrellas en las Ligas Negras e incluso también en la Liga Mexicana de Beisbol, pero en las Grandes Ligas tenían la puerta cerrada… aunque después de ese día, la historia cambió.

Los peloteros de color no eran aceptados en MLB y eso los llevo a tener su propia liga y emigrar a otros países, donde en lugares como en México se les abrieron las puertas, se les trató como ídolos, como estrellas y como personas (algo que no sucedía en EU). Pero el día en que el nombre de Jackie Robinson apareció en el line up de los Brooklyn Dodgers, ya nada fue igual.

El 15 de abril de 1947, Jackie Robinson saltó al terreno y trotó para cubrir la primera base de los Dodgers, y ahí se dio el primer paso en el viaje de mil millas que hoy tiene su número retirado en todos los equipos.

En ese momento y lugar, el movimiento moderno de los derechos humanos nació en los Estados Unidos, y cada año se celebra el aniversario de uno de los momentos más emblemáticos del béisbol. También es la razón del porqué el número 42 de Robinson fue retirado para siempre en 1997 y del porqué su historia de valentía y sacrificio es contada.

Jackie paved the way.

El 15 de abril los Dodgers abrieron la temporada frente a los Boston Braves. La novena venía de una campaña en la que tuvo marca de 96-60 y uno de los hombres que reforzó al equipo era el jugador de 28 años de edad nacido en Cairo, Georgia, llamado Jackie Robinson.

El manager del equipo, Clyde Sukeforth, decidió que el nuevo pelotero fuera el primera base para ese juego y estaría como segundo en el orden al bat. Y el momento histórico se dio en el primer turno del juego. Dick Culler (Boston) sacó una rola a tercera base que tomó Spider Jorgensen y tiró a la inicial donde Robinson la tomó para completar el out. Ahí inició el legado de Jackie.

Después de eso, vino la primera aparición al bat. Johnny Sain era el pitcher abridor rival (un derecho que venía de una temporada en la que compiló marca de 20-14 con un 2.21 de PCL). Los Dodgers pasaron a batear y empezó Eddie Stanky, quien sacó una rola a segunda base.

Entonces llegó el turno: Robinson sacó una rola a la antesala que se convirtió en el segundo out del duelo.

LOS TURNOS DE JACKIE

Primera entrada: rola a primera

Tercera entrada: fly al jardín izquierdo

Quinta entrada: rola para doble play (short-segunda-primera)

Séptima entrada: tocó la bola y hubo error del tercera base en el tiro, llegando hasta segunda. Anotó con doblete de Pete Reiser.

Jackie Robinson changed baseball forever.

Jackie was a Hall of Fame player, person and pioneer to usher in a new era of baseball; one that promoted inclusion.

We’re physically apart today, but we stand together for Jackie Robinson.

Thank you, Jackie.

— Washington Nationals (@Nationals) April 15, 2020

Aunque Jackie se fue de 3-0, anotó la cuarta carrera del juego para los Dodgers. A la defensiva, tuvo 11 participaciones al completar el out en la inicial. Lo tocó atrapar tres elevados, uno de ellos fue para lograr el out 26.

Séptima Entrada