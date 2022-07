El Cubano Félix Pérez le tiró fuego al presidente de Leones del Caracas

El cubano Félix Pérez respondió a las recientes declaraciones del presidente de los Leones del Caracas, Juan Carlos Escobar donde dijo que no lo tenía en sus planes para la próxima Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Félix Pérez ha sido un pelotero que se ha hecho sentir siempre en redes sociales y en ocasiones suele ser polémico, razón por la que no se quedó callado y le tiró fuego al presidente de los Leones del Caracas, quien descartó hace unos días la oportunidad de tener de regreso al jardinero cubano en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A través de un post en Instagram, Pérez se desahogó y señaló directamente al presidente Juan Carlos Escobar, tal y como lo hizo hace un tiempo atrás con Richard Gómez, gerente de esta organización en la LVBP.

“Señor Presidente de los Leones del Caracas, entiendo q yo Félix Pérez no este en sus planes porque obviamente usted no tiene ni la capacidad ni el presupuesto suficiente para pagarme a mi”, escribió el jardinero que actualmente está jugando en la Liga Mexicana con Toros de Tijuana.

Además, el cubano también aprovechó la publicación para enviar a un mensaje a la fanaticada de los Leones del Caracas, una afición que gozó de sus batazos en la Liga Venezolana y que últimamente estaba pidiendo un pronto regreso de este pelotero, sin embargo, eso no se dará,.

“Queridos Fanáticos de mis Gloriosos Leones del Caracas. Ante todo agradezco el inmenso cariño y respeto que me tienen. Sé que desean mi regreso a Los Leones del Caracas pero creo que ya es el momento que pasemos la página. Cuando hay personas que jamás han sufrido ésta camiseta pasan estas cosas y mejor nos quedamos con esos buenos momentos, esas jugadas, batazos que nos llenaron de adrenalina y nos hicieron gozar tanto a ustedes en las gradas como a mi en el terreno de juego. Yo los llevo en mi corazón, siempre será así. Me quedo con lo mejor de ustedes, para mi las únicas puertas que me interesan que siempre estén abiertas es la de cada corazón Caraquista. Yo trabajé mucho, le puse el 200%, sacrifique y puse mi corazón en el terreno para poder ganarme el cariño, amor y respeto de cada uno de ustedes. Estoy súper orgulloso de ustedes porque a pesar de las dificultades son unos verdaderos Fanáticos. Gracias por todo el amor y todo el apoyo que me han brindado todo este tiempo pero creo que ya es pertinente pasar la página y seguir hacia adelante. Mi ciclo con Leones quedó cerrado”, agregó Pérez.

Quedó con estas palabras claro que Félix Pérez no volverá a la Liga Venezolana y eso que en su momento fue de los mejores importados que pisó este circuito invernal de béisbol.

Números con Leones

De por vida con la novena capitalina, el cubano tiene 254 hits, 60 dobles, seis triples, 31 jonrones, 147 remolcadas. 116 anotadas y un AVG de .308 en 223 juegos.

Su última temporada fue la de 2018-2019, donde disputó solo 14 juegos con los Leones.

