El crucero más grande del mundo está casi listo para zarpar

El Crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, catalogado el más grande del mundo comenzará a operar en el Caribe, con salidas desde Miami.

Tiene 20 cubiertas en total, 365 metros de largo, 7 piscinas, 9 jacuzzis, 8 vecindarios, 6 toboganes “que rompen récords”, 2.805 camarotes y capacidad para 5.610 huéspedes en ocupación doble, sumando la tripulación, la capacidad llega a 7.600 personas.

El Icon of the Seas, el nuevo barco de Royal Caribbean que está en su fase final de construcción, será el primero de su clase y el crucero más grande del mundo.

La cantidad de piscinas y jacuzzis responde, por ejemplo, a que realmente todos los pasajeros puedan disfrutar de un chapuzón sin sentir que no hay espacio. “Es uno de los conceptos mejor desarrollados del producto”, señala Joaquín Salgueiro, vicepresidente de Organfur.

Los ocho “vecindarios” -desde Chill Island hasta Surfside o Central Park- buscan diversificar las propuestas temáticas a toda hora. Si bien el barco está considerado “la mejor propuesta para la familia”, recibe a todos los públicos con alternativas sumamente atractivas, incluyendo espacios sólo para adultos.

Cuenta también con el Suite Neighborhood, que es un sector privado al que solo accede quien se aloja en el sector. Un barco dentro del barco, ya que tiene su propia piscina privada y servicio personalizado.

La gastronomía del Icon no se queda atrás y se destaca con 30 propuestas de restaurante, mientras que la diversión queda asegurada con toboganes, pileta de surf y hasta una pasarela fuera de borda que promete experiencias súper vertiginosas.

También resulta destacable la posibilidad de reservar camarotes que tienen capacidad para hasta 8 personas, ideales para familias numerosas o grupos de amigos.

Cuándo comenzará a navegar

El barco comenzará a navegar en enero 2024 desde Miami, Estados Unidos, con recorridos de 7 noches por el Caribe. Según el itinerario elegido, hay paradas en lugares como Roatán, Cozumel, St. Maarten o St. Thomas, por nombrar algunos lugares.

También paran en CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en Bahamas, que complementa el viaje con diversión y relax en tierra.

Para darse una idea de la demanda que tiene, apenas salieron a la venta las salidas del Icon of the Seas, en las primeras dos horas se vendieron todas las cabinas de la primera salida. Las cuales tienen un costo desde US$ 4.400

Con información de: CNN