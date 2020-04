El COVID-19 no perdonó al campeón mundial Norman Hunter. El ex-futbolista falleció este viernes 17 de abril tras contagiarse de coronavirus.

La noticia sobre el fallecimiento de la leyenda del Leeds United y campeón mundial en 1966 se conoció través de un comunicado del club inglés.

«Norman había sido hospitalizado la pasada semana después de haber sido diagnosticado positivo por COVID-19 y, pese a los esfuerzos de los equipos del NHS (Servicio Nacional de Salud), perdió desgraciadamente su combate (contra la enfermedad) esta mañana», escribió el Leeds United, que dijo sentirse «devastado» por la noticia.

A través de twitter la franquicia publicó: «Leeds United está devastada al enterarse del fallecimiento de la leyenda del club Norman Hunter a la edad de 76 años».

