El consejo de Aryna Sabalenka a Alexander Zverev en Wimbledon: «Puedes contárselo a tu familia; si te lo guardas, te destruirá»

La bielorrusa fue preguntada por al rueda de prensa del alemán en Wimbledon.

Tras su derrota de ayer martes, las declaraciones de Alexander Zverev, número tres del mundo, en la rueda de prensa del All England Tennis Club… se hicieron virales. El alemán declaró sentirse «bastante solo en la vida ahora mismo, sufro mentalmente», y emitió un grito de auxilio ante los periodistas presentes.

Una situación que se le ha planteado a Aryna Sabalenka, número uno mundial del ránking WTA, este miércoles. Y la bielorrusa mandó un consejo a Zverev.

«Bueno, tuve terapeuta durante unos cinco años de mi carrera. (…) Creo que es muy importante hablar abiertamente sobre lo que estés atravesando. Sobre todo si estás con tu familia, puedes hablar de lo que sea. Puedes contárselo a tu familia. Creo que es muy importante ser abierto y hablar de lo que estás experimentando, porque si te lo guardas, te destruirá. Creo que es como si algo le estuviera pasando a él. Creo que solo necesita abrirse a sus seres queridos. Creo que la familia es lo mejor, como dices, la gente que puede aceptar cualquier situación», arrancó Sabalenka.

Aryna Sabalenka

«En el momento en que empiezas a hablar de tus problemas, te das cuenta de muchas cosas. Te ayuda a resolverlos. Así que creo que tiene que ser un poco más abierto, no solo consigo mismo, sino también con su familia y su equipo, para que todos sepan lo que pasa por su mente. Creo que sí, eso es lo más importante. Al igual que yo y mi equipo, siempre hablamos mucho. Por eso no necesito terapia, porque tengo a mi equipo. Podemos hablar de lo que sea. Sé que no me van a juzgar. No me van a culpar. Simplemente lo aceptarán y lo resolveremos. Creo que este es el mejor consejo que le puedo dar a ‘Sascha'», terminó

Hender «Vivo» González

Con información de Marca