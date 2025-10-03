El comandante de Defensa Integral Lionel Sojo informó: Siete campamentos de minería ilegal fueron neutralizados en Amazonas

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en la entidad, Lionel Sojo, informó que la operación «Neblina 2025» dio como resultado la aprehensión de cuatro ciudadanos practicando estos labores ilegales.

Durante la Operación Escudo Bolivariano «Neblina 2025» se realizó la detección, neutralización y erradicación de las estructuras de la minería ilegal que pretenden operar en las «zonas protegidas bajo un régimen de administración especial», específicamente en la comunidad indígena Caridad del municipio Atabapo, en Amazonas.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral ZODI Amazonas, Lionel Sojo, destacó que el despliegue constante en todo el territorio amazónico se llevó a cabo a través de cuatro Unidades de Reacción Rápida militar y policial (URRA) de combate mixta integrada por combatientes altamente capacitados y comprometidos con la defensa de la soberanía nacional.

Agregó que dio como resultado la destrucción de siete campamentos de minería ilegal en los sectores de Mata de Palma y Villanueva, en los que se incautaron: 23 mil 200 litros de combustibles tipo gasolina, 6 mil 800 litros de combustibles tipo diésel, 4 vehículos tipo motos, 3 mil 500 metros de manguera de alta presión de 4, 145 bombas de succión de agua, 2 armas de fuego calibre 22mm, 800 metros de tubería de PVC, 70 alfombras usadas como tamiz, 160 herramientas agrícolas y 80 sacos de polietileno.

Asimismo, se logró la aprehensión de cuatro ciudadanos practicando labores de minería ilegal, los cuales fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión