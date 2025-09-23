El coco que sabe a superación: “El Viejo” le puso corazón a la tradición familiar

En la carrera 21 con calle 29 de Barquisimeto, un rostro conocido y querido por muchos se ha convertido en sinónimo de frescura y tradición: el de Hernaldo Sánchez, «El Viejo». Este hombre de origen campesino ha transformado la venta de agua de coco en un verdadero arte, ganándose el apodo de «La Coquera Maravilla».

Con 20 años de experiencia, Hernaldo recuerda sus humildes comienzos. Confiesa que al principio le daba pena trabajar en la calle, él, que venía de una vida dedicada al campo. «Me sentía cohibido, nunca había estado en la calle trabajando», dice. Pero con el tiempo, perdió el miedo y abrazó su nueva vida, convirtiéndose en un ícono local.

Un negocio con sabor a campo

Hernaldo trae su mercancía de diversas fuentes: tiene siete matas de coco en su hogar, cuyas cosechas son recolectadas por su hijo, pero la mayor parte de su inventario, entre 800 y 1.000 cocos a la semana, proviene de un proveedor de Tucacas.

Para «El Viejo», la calidad es innegociable. Sabe distinguir con maestría un coco con mucha agua (que es pesado) de uno con pulpa (más liviano). También resalta las propiedades del agua de coco de la costa, considerada por sus clientes más dulce, y la define como «medicinal al 100%», un producto natural que no se puede alterar. «El cliente ve lo que va a consumir», explica, enfatizando la transparencia de su trabajo.

El éxito de Hernaldo no solo reside en la calidad de sus cocos, sino en el trato que ofrece a su clientela. «Hay muchas coqueras alrededor», comenta, «pero la gente viene donde el ‘Viejo’ por cómo los trato». Su dedicación le permite no solo vender, sino también guiar a los clientes a elegir el coco perfecto, sea con mucha pulpa o tierno.

Aunque el trabajo de vendedor ambulante tiene sus desafíos, como las inclemencias del tiempo, Hernaldo se muestra resiliente. «Llego a las siete de la mañana y me voy a las seis de la tarde», afirma, con la satisfacción de saber que «todos los días gracias a Dios llego a la casa con algo de comer».

Si desea refrescarse con un delicioso coco o agua de coco 100% natural, puede visitar a Hernaldo en su puesto. Los precios son los siguientes:

• Coco: 180 bolívares

• Pulpa: 320 bolívares

• 1 litro de agua de coco: 600 bolívares

• 2 litros de agua de coco: 900 bolívares

También puede contactarlo a través de su número de teléfono: 0412-762-2693.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto