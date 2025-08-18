El ciclista Venezolano Orluis Aular seguirá con el Team Movistar

El yaracuyano estará en la edición 80 de La Vuelta a España.

Con salida desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y final en la capital de España. Movistar Team presenta a su equipo para afrontar las 21 etapas y 3.151 km de la 80 edición de La Vuelta a España.

En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l’Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.

Movistar Team presenta un bloque sólido y compensado, que buscará ser protagonista a lo largo de toda la carrera:

Jorge Arcas

Orluis Aular

Carlos Canal

Pablo Castrillo

Jefferson Cepeda

Iván G. Cortina

Michel Hessmann

Javier Romo

En 2025, Arcas cumplirá 6 participaciones en la ronda española, siendo nuestro hombre más experimentado. Canal, Cepeda y Cortina sumarán su cuarta edición. Aular, Castrillo y Romo correrán por segunda vez. Mientras que, Hessmann debutará en La Vuelta.

El próximo jueves se presentarán los equipos en Torino y, a partir del sábado, arrancará La Vuelta 2025.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder