El ciclista Venezolano Orluis Aular: El rayo del Team Movistar en el Giro de Italia 2025

El venezolano (28 años) está firmando una gran actuación en su primer Giro, en el que acarició la victoria en dos etapas.

272 puntos. Ese es el botín que Orluis Aular (28 años) ha acumulado, hasta el momento, en lo que va de Giro de Italia para el Movistar Team. El venezolano es el corredor que más ha sumado para el conjunto telefónico en su debut en la Corsa Rosa, especialmente gracias a un inicio de carrera notable en Albania, donde consiguió dos terceros puestos en esprints ante titanes como Mads Pedersen y Wout van Aert. Y eso que en Tirana arrancó muy atrancado por un problema mecánico con el cambio.

“El equipo está motivado, ilusionado y queremos seguir luchando por las bonitas oportunidades que están por venir. Verme ahí peleando con ellos me daba mucha motivación. Sabía que llegaba al Giro en muy buena forma. También estuve un poco enfermo, pero creo que ya le he dado la vuelta. Estoy contento con lo que se ha conseguido hasta ahora», explicó Aular a AS sobre el subidón de confianza que le supone haber luchado por ganar ante grandes corredores, además de superar una gastroenteritis que le dejó algo mermado en días anteriores (en Tagliacozzo salvó el día como pudo y llegó último a meta con 40 minutos perdidos).

Quién le iba a decir al bueno de Orluis que estaría siendo de los corredores más destacados de su equipo en una grande, fruto de la sabia decisión que tomó de pequeño, cuando empezó practicando otros deportes antes del ciclismo en su Venezuela natal: “Me gustaba el fútbol, lo practiqué mucho. Después el béisbol, que es muy popular en mi país. Un primo mío que era ciclista me motivó y mi padre me ayudó a ir en bici. Poco a poco me lo tomé en serio, conseguí resultados y me fue gustando aún más».

Esos resultados le empezaron a llegar en los Nacionales de su país, que dominó desde 2019 a 2023, año que supuso un punto de inflexión para él. Ya en las filas del Caja Rural (llegó en 2020) empezó a hacerse un nombre en Europa en aquella temporada, en la que consiguió etapa y general en CRO Race. El Movistar le firmó en este 2025 por dos temporadas, en las que tendrá tiempo de cumplir con sus principales metas: «Voy ganando más confianza, el equipo cree mucho en mí. Todos soñamos con ganar etapa en una grande. He estado cerca y me toca seguir trabajando para conseguirlo. Una de las carreras que me gustaría ganar o luchar por un podio es Milán-San Remo». En el Giro, con finales al esprint en las etapas 12, 18 y 21, el ‘rayo telefónico’ todavía no ha dicho su última palabra.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS