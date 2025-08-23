El ciclista Venezolano Orluis Aular del Team Movistar sube al podio en primera etapa de la Vuelta a España 2025

El oriundo de Nirgua se coloca en la cuarta posición de la clasificación general siendo el único que ha conseguido bonificación.

El venezolano Orluis Aular, del equipo Team Movistar, consiguió un impresionante tercer lugar en la primera etapa de la Vuelta a España 2025.

Leer También: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jesús Castro se trajo el oro para Venezuela en Karate

El ciclista oriundo de Nirgua cruzó la meta con el mismo tiempo que el ganador de la etapa, Jasper Philipsen, quien completó el recorrido en 4 horas, 9 minutos y 12 segundos, mientras que el segundo lugar fue para Edward Vernon.

Este destacado resultado coloca a Aular en la cuarta posición de la clasificación general siendo el único que ha conseguido bonificación, por lo que los demás están todos a 10 segundos.

Declaraciones de Aular

En una entrevista para ESPN Deportes, Orluis Aular expresó su satisfacción con el resultado, destacando que sus piernas respondieron bien y que la perseverancia y confianza se mantienen firmes para el resto del tour.

A pesar de las dificultades para mantener un alto ritmo durante el trayecto, el ciclista pudo asegurar su lugar en el podio. Aular agradeció el apoyo incondicional de sus compañeros, directores técnicos, su familia y la afición.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder