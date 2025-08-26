El ciclista Venezolano Orluis Aular del Team Movistar finalizó octavo en la cuarta etapa de la Vuelta a España

La victoria de la etapa se la llevó el británico Ben Turner (Ineos Grenadiers).

El ciclista venezolano Orluis Aular, del Team Movistar, finalizó en la octava posición de la cuarta etapa de la Vuelta a España, resultado que logró gracias a su buen desempeño en el esprint.

En declaraciones recogidas por EFE posterior a esta etapa de la edición 80 del torneo, el criollo reconoció que se sentía «con buenas piernas» este martes y eso lo ayudó a mantener un buen ritmo.

«En las carreras World Tour es difícil ganar. Sentía que tenía buenas piernas, pero en la parte final casi me he visto involucrado en la caída y he librado por poco pero he conseguido estar en una buena posición», expresó.

Para finalizar, Aular agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo en los últimos kilómetros de la etapa para poder tener un mejor puesto en la clasificación.

«El equipo confía en mí y espero que llegue mi oportunidad. Estamos muy motivados para conseguir una victoria y estamos luchando para conseguirla. Lo vamos a seguir intentando», concluyó el venezolano.

La victoria de la etapa se la llevó el británico Ben Turner (Ineos Grenadiers), quien superó a los belgas Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), quienes finalizaron en segunda y tercera posición respectivamente.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder