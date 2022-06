El ciclista Francés Guillaume Martin acusa a Rafa Nadal de dopaje

Guillaume Martin considera que las inyecciones para tratar lesiones mejoran el rendimiento.

Rafa Nadal confirmó tras conquistar su 14º Roland Garros que se había infiltrado el pie que tiene lesionado para poder jugar sin dolor sus partidos. Una práctica que es habitual en infinidad de deportes, pero que algunos ciclistas franceses no ven con buenos ojos porque consideran que puede suponer una mejora en el rendimiento equiparando estos tratamientos anestésicos con el dopaje.

Leer también: GP de Azerbayän F1 2022: Checo Pérez busca tomar la punta del campeonato en su pista favorita

Guillaume Martin ha concedido una entrevista en L’Equipe en la que muestra su opinión sobre el tema. «Lo que hizo Nadal habría sido imposible en el ciclismo, y eso me parece normal», apuntó el del Cofidis en clara referencia a la normativa UCI que desde 2011 prohíbe los tratamientos con agujas en el ciclismo.

«Lo que hizo Nadal habría sido imposible en el ciclismo, y eso me parece normal»

Guillaume Martin

«Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites, eso tiene sentido para mí, por varias razones. En primer lugar, por la salud de los deportistas. A largo plazo, no estoy seguro de que le vaya bien al tobillo de Nadal. Además, los medicamentos, y especialmente las inyecciones, no solo tienen un efecto curativo; ciertamente pueden tener efectos en el rendimiento o modificarse para mejorar el rendimiento, por lo que me parece que están en el límite», ha añadido el francés.

Martin quiso incidir también en la diferencia de cultura y de visión popular que se tiene con el ciclismo con respecto a otros deportes. El ciclista cree que la reminiscencia del dopaje es imposible de olvidar y pesa en la opinión pública.

«Si un ciclista hace lo mismo, ya está prohibido, pero incluso si ese no fuera el caso, todos se amontonarían, tildándolos de dopados porque hay un trasfondo cultural, muchos clichés asociados al ciclismo«, argumentó.

«En realidad se valen de sustancias para aguantar en el dolor y, creo que eso está muy al límite»

Guillaume Martin

«Mientras tanto, la gente alaba a Nadal por ser capaz de profundizar en el dolor. Creo que Ibrahimovic también habló sobre las inyecciones en la rodilla. Pasan por héroes porque dicen que soportan el dolor, pero en realidad se valen de sustancias para aguantar en el dolor y, creo que eso está muy al límite. En ciclismo y en particular el Tour, aunque haya hecho nada es acusado sistemáticamente de dopaje», abundó el del Cofidis.

Pinot, también duda de las infiltraciones

El ciclista francés Thibaut Pinot comentó en su cuenta de Twitter sobre el diálogo entre la ex tenista y comentarista de Eurosport, Barbara Schett y Rafa Nadal tras la final. Schett preguntó al español por las infiltraciones y Pinot tuiteó: «Héroes de hoy…»

Diario Marca