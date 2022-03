El Chelsea ya vislumbra a su nuevo Abramovich

odd Boehly, sir Martin Broughton y Josh Harris, la familia Ricketts y Stephen Pagliuca son los aspirantes definitivos para hacerse con el Chelsea.

Leer También: Argentina vs. Venezuela en vivo por Somos Tele Tuya hoy a las 6:30 PM desde la Bombonera

Todd Boehly, sir Martin Broughton y Josh Harris, la familia Ricketts y Stephen Pagliuca son los aspirantes definitivos para hacerse con el Chelsea FC, pero solo uno lo conseguirá. Así lo ha determinado el Raine Group, el banco de inversión neoyorquino que gestiona la venta del equipo inglés por indicación de Roman Abramovich, que fue quien se lo encargó antes de ser sancionado por Downing Street.

La venta del Chelsea será la más cara de la historia de una franquicia deportiva -se espera que supere los 3.000 millones de euros-, aunque lo que todavía es una incógnita es quién recibirá esos ingresos, porque Abramovich tiene sus activos congelados en Reino Unido. En principio, el dinero será recaudado por el gobierno británico y lo más probable es que se done a las víctimas del conflicto en Ucrania.

Pero antes se tendrá que decidir el comprador, al que se someterá a un escrupuloso examen por parte del comité de elección, que está compuesto por los directivos del Raine Group y los dirigentes actuales del Chelsea: Bruce Buck, Eugene Tenenbaum y Marina Granovskaia. Bajo la supervisión del gobierno, ellos son los que han decidido los cuatro grupos finalistas, entre los que destaca Todd Boehly…

Todd Boehly (LA Dodgers)

El empresario norteamericano Todd Boehly es un «viejo conocido» para la afición blue. Su fortuna está valorada en 6.000 millones de euros, participó en la adquisición de los LA Dodgers y ya trató de comprar el club a Abramovich en 2018 por más de 2.500 millones de euros, pero su oferta fue rechazada.

Ahora vuelve a lanzarse a por el Chelsea de la mano del suizo Hanjborg Wyss -con más de 4.000 millones de euros de capital-, Jonathan Goldstein, y Clearlake Capital, un fondo de inversión californiano con activos por valor de 70.000 millones de euros. Su propuesta es la más fuerte económicamente y llevan trabajando en ella desde hace tiempo. De hecho, Boehly se habría reunido con miembros senior del Chelsea para discutir las líneas maestras del nuevo proyecto, como la mega reforma de Stamford Bridge.

Sir Martin Broughton (expresidente del Liverpool)

A pesar de haber sido el máximo dirigente del Liverpool, sir Martin Broughton es hincha del Chelsea y la cara visible de la oferta que compite más ferozmente con el consorcio suizo-estadounidense de Boehly. No obstante, Broughton está financiado por Josh Harris, accionista mayoritario del Crystal Palace, con 6.000 millones de euros de capital; además de por David Blitzer, que es igualmente accionista del Palace, de los Philadelphia 76ers, y cuya riqueza estimada supera los 1.000 millones de euros.

Antes de ejecutar la compra, este grupo inversor se vería obligado a desprenderse de su participación en el Palace para evitar un evidente conflicto de intereses. Una condición que parece haber asumido desde el principio este consorcio británico que también cuenta con el apoyo de Vivek Ranadive -el propietario de los Sacramento Kings de la NBA, que posee más de 600 millones de euros- y de Lord Sebastian Coe, la leyenda del atletismo, que actualmente es diputado tory (conservador).

Los Ricketts (Chicago Cubs)

La familia Ricketts sería otra de las candidatas más a tener en cuenta de este proceso si no fuera por sus controvertidas inclinaciones ideológicas que le han enfrentado a la afición del Chelsea. Los hinchas blue han iniciado una enorme campaña en redes sociales contra los Ricketts, a los que acusan de racistas.

El «No a los Ricketts» ha sido trending topic durante las últimas horas en Gran Bretaña, pero no parece amedrentar a los propietarios de los Chicago Cubs, con más de 4.000 millones de capital combinado, y que cuentan con el apoyo financiero del dueño del hedge fund Citadel, Ken Griffin, que tiene una fortuna estimada de cerca de 25.000 millones de euros.

Stephen Pagliuca (Atalanta y Boston Celtics)

Stephen Pagliuca es el candidato sorpresa. No salía en ningún pronóstico pero se ha terminado colando en la «shortlist» del Raine Group, y por eso debe ser tenido en cuenta. Por eso, y por el poderío financiero de su fondo de inversión, Bain Capital, con 120.000 millones de euros en activos, aunque su fortuna personal estimada no supere los 500 millones de euros.

Pagliuca tiene, sin embargo, inversores detrás que apoyan la compra del Chelsea, como ya hicieron cuando se hizo con el Atalanta de la Serie A y los Boston Celtics de la NBA. Si finalmente se convierte en el dueño del equipo de Stamford Bridge, deberá deshacerse de sus acciones en el Atalanta, con la que tendría un nuevo conflicto de intereses.

Los inversores «rémora»

No han pasado el corte, pero son varios los grupos inversores que presentaron una oferta por el Chelsea y que ahora quieren adherirse a una de las anteriores propuestas. Es el ejemplo de Nick Candy, el famoso empresario británico que es hincha del Chelsea y que al no ser incluido en la lista definitiva del Raine Group se vio obligado a romper lazos con sus socios surcoreanos del Hana Financial Group, encabezados por Camila Kim, que también espera entrar en el consejo de administración Chelsea.

Diario AS