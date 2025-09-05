El capitán Vinotinto Tomás Rincón: «Sabemos que nuestra final es con Colombia»

El veterano Vinotinto ofreció declaraciones y compartió seguir enfocado en la lucha por la clasificación al Mundial de 2026.

La noche de este jueves, la selección de Venezuela sufrió una dura derrota ante la Argentina de Lionel Scaloni por 3-0. El capitán de la selección en este cotejo Tomas Rincón ofreció declaraciones para La Vinotinto TV.

«Argentina estuvo jugando muy por encima… Nosotros quisimos llevarnos algún punto de aquí, ahora sabemos que nuestra final es con Colombia y debemos prepararnos para ello» Comenzó Rincón, y posteriormente, habló sobre su abrupta salida del engramada por molestias físicas, afirmando que se debe a una complicación previa vivida en su respectivo club.

A continuación, se expresó acerca de sus apreciaciones sobre el partido del martes antes Colombia en Maturín: «Es nuestra final, con toda nuestra gente, hay que recuperar la fuerza, le energía física y mental… Nos jugamos nuestra historia. La historia de nuestro país está llamándonos y tenemos que derribar esa puerta y entrar».

Rincón, durante este cotejo, vio un favorable primer tiempo, aportando en esos primeros 40 minutos en los que redujeron a Argentina hasta el mínimo de su ofensiva y sin poder batir el arco de Rafa Romo.

Finalmente, jugó un total de 46 minutos con un 83% (10/12) de efectividad en pases efectivos en todo el encuentro y aportando 3 pases claves en el último tercio de cancha.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder