El campeón de la NBA tiene que remar: Los Golden State Warriors caen aante Sacramento Kings

Para los Golden State Warriors no es normal perder en post-temporada. Desde que desembarcase el proyecto dirigido por Steve Kerr, 18 series vencidas en el Oeste y ninguna derrota (sólo dos en las Finales de la NBA). Ganan, aplastan… pero para revalidar su anillo deberán esforzarse. Porque los Sacramento Kings no tienen nada que perder y viven bajo esa locura, en la que la dinastía que cambió el baloncesto debe sobrevivir. Para empezar, una remontada es necesaria (126-123) tras un ‘Game 1’ que Sacramento se llevó en su terreno.

No hizo falta un partido a 150 puntos, el espectáculo fue total. Sacramento resistió y ganó la guerra de guerrillas. Porque llegó Igualado hasta los minutos finales, cuando Golden State trató de pisar el acelerador desde fuera. Dos triples de Klay Thompson y uno ligeramente esquinado de Curry golpeaban a los Kings, que despertaron para dos minutos de locura. De’Aaron Fox contestó frontalmente, encontraron a Sabonis en una conexión tremenda con el interior y Harrison Barnes sacó un margen interesante desde más allá del arco (122-116, 46′).

No se quedaron ahi. Porque a Sacramento no le asustaba el ritmo y ahí se hacía fuerte. Pero también tenía que luchar contra un Curry brutal, que con dos enormes entradas en contacto y un triple emparejaba todo (123-124) para las posesiones finales. Tampoco nubló a los Kings. pues pese a perder su última posesión tras una mala selección de Fox conseguían parar al ataque de la Bahía.

Wiggins se dejó el triple, Sacramento salió rápido y Monk no falló desde el tiro libre. A la desesperada, Curry no pudo mandar el partido a la prórroga. Éxtasis. Habían ganado los Kings. 17 años después de su última victoria en post-temporada, tras un auténtico show de De’Aaron Fox (38 puntos) en su debut en Playoffs y 32 del sorprendente y volcánico Malik Monk.

1-0, claro. Pero ninguna sensación mala en Golden State. «Hubiésemos amado ganar esta noche, pero aprendimos grandes lecciones. Hemos jugado nuestro mejor partido en el sentido de entender el momento», reflexionó un Curry excepcional (30 puntos). Les faltó rematar, y saber leer a Fox. Porque otros espadas como Klay Thompson (21) o Jordan Poole (17) sí que aparecieron.

Tiene que remar el campeón. «Seguimos adelante. Volando sobre la pista, ajustándonos al pan. Me ha gustado cómo hemos jugado durante la mayor parte del partido. Me gusta dónde estamos. Tendremos que ganar en Sacramento una vez, al menos. Así que… ¿Por qué no el segundo partido?», sentenció el último MVP de las finales.

