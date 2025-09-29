El campeón de boxeo Estadounidense Terence Crawford envuelto en gran polémica tras ser detenido en su ciudad

El boxeador estadounidense fue detenido por la policía de Omaha tras ser homenajeado en dicha ciudad.

En un día especial para todo el estado de Nebraska, que recibió con los brazos abiertos a su ídolo, el boxeador Terence Crawford, un amargo momento oscureció la jornada.

El pasado sábado, la alcaldía de Omaha organizó un acto especial para homenajear al actual campeón indiscutido de peso supermediano, pero horas más tarde, el protagonista de esta condecoración sería detenido por la policía de esta localidad.

¿Qué le sucedió a Crawford?

De acuerdo con informes de las autoridades en dicha ciudad, el desafortunado momento se vivió cerca de la 1:30 AM cuando la sospecha de conducción temeraria o imprudente provocó la detención del vehículo en el que se encontraba Crawford.

Durante el procedimiento, uno de los agentes observó una pistola y procedió a bajar a las 4 personas allí presentes, apuntándoles mientras los detenían, pese a que cada una de ellas tenía permiso para portar armamento.

»Pensé que habíamos tenido uno de los mejores días que esta ciudad ha tenido en mi vida… Me rompió el corazón que algo que era tan bueno tuviera un problema que potencialmente preocupara a la gente sobre las relaciones entre la policía y la comunidad», fueron las declaraciones del alcalde de Omaha, John Ewing.

El mismo mandatario de la comunidad, aclaró que esta investigación será lo más transparente posible, analizando todo lo ocurrido y capturado en grabaciones del momento.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano