El Bugatti Veyron de Cristiano (CR7) Ronaldo sufre un accidente en Mallorca

El lujoso coche deportivo del astro portugués ha colisionado contra el solar de una urbanización del municipio mallorquín de Bunyola, según ha adelantado ‘Última Hora’.

Malas noticias para Cristiano Ronaldo. El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, uno de los lujosos coches deportivos del delantero del Manchester United, ha sufrido un accidente durante la mañana del lunes en el municipio mallorquín de Bunyola tras el choque del turismo frente a una vivienda de la urbanización de sa Coma de esta localidad, según ha adelantado ‘Última Hora’ . Por el momento, se desconoce el motivo de esta colisión, en la que el astro portugués no estaba presente y el conductor del vehículo era un trabajador, encargado del traslado del vehículo.

Exactamente, el impacto del deportivo, valorado en 2,1 millones de euros, se ha producido a las 11:00 de la mañana en la Calle Alzina, próxima al Hospital Joan March. Según los testigos presentes del accidente y fuentes policiales, el conductor perdió el control total del turismo, lo que ha propiciado el impacto contra la puerta de la urbanización y unas bombonas de butano situadas en el interior de la edificación.

Por suerte, los ocupantes del vehículos han salido ilesos tras el accidente y han declarado ante la Guardia Civil de Tráfico y la Polícia Local de Bunyola lo que había sucedido. Finalmente, el conductor del deportivo ha firmado un pacto amistoso de accidentes, según los propios agentes policiales.

Cristiano Ronaldo está de vacaciones en Mallorca

Cristiano Ronaldo se encuentra en una lujosa mansión, ubicada en la sierra de Tramuntana, donde está disfrutando junto a Giorgina Rodríguez, sus hijos y otros amigos de unas vacaciones con todo tipo de comodidades. Esta vivienda de grandes dimensiones cuenta con su gimnasio particular, jacuzzis, pisicinas y campos para la práctica deportiva. Esto no es todo, esta fuente asegura que en uno de los interiores de esta mansión hay una “sala erótica subterránea”justo encima de la capilla. También, han aprovechado su estancia en el archipiélago balear para celebrar el duodécimo cumpleaños de Cristiano Jr con una fiesta que no le ha faltado ningún detalle.

