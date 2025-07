El Brasileño Vinicius Jr. del Real Madrid podría recibir una oferta récord desde Arabia Saudita de 1.000 millones de euros por 5 años

Al Real Madrid le ingresarían 300 millones de euros por el brasileño, quien cobraría mil millones de euros por cinco años.

Vinicius Jr. podría tener los días contados en el Real Madrid y se iría con la cabeza en alto, aunque con algún recelo por parte del madridismo, con rumbo a Arabia con una cifra más que millonaria.

Desde el año pasado, cuando inició la campaña 2024-25, el futbolista ha tenido un bajón en su juego y su renovación hasta 2030 se ha estancado. Todo esto ha generado que su posible marcha, incluso este verano, no sea un drama.

Es ahí donde volvería a entrar el fútbol de Arabia Saudita. Desde el año pasado, varios clubes árabes han intentado quedarse con el jugador brasileño, quien no tenía en mente su salida del equipo blanco y el mismo equipo no recibió ninguna propuesta formal, aunque -posiblemente- la habrían rechazado.

Las cifras para su traspaso eran astronómicas, pero no tanto como las de ahora. El año pasado, a Vinicius le ofrecían cobrar mil millones de euros por un contrato de cinco años y que le dejarían al Real Madrid 300 millones por su fichaje.

El deseo saudí parecía haber cedido con la renovación del jugador ya hablada. Sin embargo, ahora, con el estancamiento y varios sectores sin molestarse por una posible salida, el interés volvió más fuerte que antes, hablando incluso económicamente.

Ahora, de acuerdo con el periodista Ben Jacobs en TalkSPORT, los saudíes estarían preparando una oferta de 350 millones de euros para presentársela al Real Madrid por Vinicius. Al futbolista, por su lado, le mantendrían la oferta de mil millones de salario.

Según el periodista, los mandatarios del fútbol de Arabia Saudita saben que sacar al carioca del equipo blanco no será blanco, pero sostiene que no se rendirán tan fácilmente y continuarán trabajando para lograrlo, renueve o no.

