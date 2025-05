El Brasileño Raphinha del Barcelona: «Xavi y su cuerpo técnico no confiaban en mí, jugaba cuando no había otro»

El brasileño se mostró muy crítico con su antiguo técnico.

aphinha realizó una larga entrevista (52 minutos) con el canal de YouTube de la periodista Isabela Pagliari, en el que además de repasar su carrera deportiva, se mostró crítico con su antiguo entrenador, Xavi Hernández, y sus primeros dos años de azulgrana: «Sentí que Xavi y su cuerpo técnico no confiaban lo suficiente en mí. A veces lo hacía todo en 60 minutos, pero él me sustituía. Intenté arreglar mi situación, hablé mucho con él, pero no hubo cambios. Él tenía su propia forma de pensar”, añadió.

Leer También: El histórico Miguel “Miggy” Cabrera seguirá con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) 2026 como coach de bateo

«Cuando no había otro, yo estaba allí, y jugaba 90 minutos. Y lo daba todo, resolvía partidos. Pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar. Hay un video icónico en el que y exploto al llegar al banquillo y golpear el asiento. Creo que fue en el partido contra el Manchester United, donde lo hice muy bien, marqué un gol y di una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me quitó. Acababa de crear una ocasión muy clara. Me sentía cómodo y estaba jugando muy bien. Y el primer cambio fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer», sentenció.

El delantero del Barcelona habla de tres jugadores del Madrid, Salah, Lamine…

El brasileño no se quedó ahí y también realizó la oportuna comparación con Hansi Flick: «Se preocupa por los jugadores», apuntó de un técnico que, reconoció, recibió su llamada durante la Copa América para asegurarle que contaba con él.

En referencia a su temporada, el brasileño la calificó con un 7.5, y aseguró que con estar entre los nominados al Balón de Oro, ya se da por satisfecho. «Para mí ya es una victoria».

Ante la insistencia sorprendida de la presentadora sobre su ausencia de esos favoritos, y que le nombrase dos jugadores que estén haciendo una gran temporada, el delantero brasileño dio su propia lista de ‘nominados’:

Raphinha, durante la entrevista.

«¿Dos? Mira Lamine el primero, Salah, Mbappé también… Pedri para mi es uno de los mejores jugadores del mundo, con diferencia, pero desgraciadamente no está colocado al nivel que tiene, y el fútbol actual son números. Vini para mi siempre es candidato aunque esté con números algo por debajo del año pasado, y claro Rodrygo podría ser considerado: es espectacular, fenomenal, fuera de lo normal, de los mejores que he visto».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder