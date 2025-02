El bombazo del año en la NBA: Luka Doncic pasa a Los Ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis a los Dallas Mavericks

El jugador se sigue recuperando de una lesión en la pantorrilla.

Los Lakers recibirán además a Maxi Kleber y Marfieff Morris mientras que los Mavericks se quedarán también con Max Christie y una elección de Draft de primera ronda de 2029

El jugador y principales estrella de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, ha sido enviado a los Lakers de Los Ángeles luego de un impresionante cambio que incluyó al estelar Anthony Davis.

Leer También: NBA: Los Dallas Mavericks sorprenden a los Thunder y Los Ángeles Lakers sufren ante los Nets

El anuncio ocurrió en horas de la madrugada de este domingo según informó una persona vinculada a la operación para AP, resaltando así una dura pérdida para los texanos.

Mavericks enviará a Luka Doncic junto a Maxi Kleber y Markieff Morris a Los Ángeles, mientras que éstos ennviarán a Anthony Davis y Max Christie directo a Dallas.

Dicho acuerdo todavía no ha sido anunciado de manera oficial porque ambos conjuntos se encuentran a la espera de la aprobación de la NBA para poder realizar la transacción.

Recordemos que Luka Doncic no juega desde diciembre de 2024 a causa de una distensión en la pantorrilla izquierda, por lo que la directiva de los Mavs estaría buscando solventar su baja rápidamente.

Este acuerdo permitiría la unión entre Luka Doncic y LeBron James, dos de las figuras más imponentes denntro de la NBA de los últimos años.

Lo que recibe cada equipo



Los Lakers reciben

– Luka Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris

Los Mavericks reciben

– Anthony Davis, Max Christie y una elección de primera ronda del Draft de 2029 de los Lakers

Los Jazz reciben

Jalen Hood-Schifino, una elección de segunda ronda del Draft de 2025 de los Clippers y una elección de segunda ronda de 2025 de los Mavericks

Las razones de los Lakers para fichar a Doncic

Según cuenta Shams Charania, fueron «los Mavericks» quienes «se acercaron a los Lakers y ofrecieron a Luka Doncic». Los directivos de los Lakers aceptaron negociar ya que creen que Doncic, de 25 años, puede ser el relevo de LeBron James, de 40 años, como su jugador franquicia durante la próxima década.

«El traspaso de Doncic a los Lakers ha pillado por sorpresa al 99% de la NBA»<br>

Aunque está lesionado desde el día de Navidad, Doncic es una de las figuras con más presente y futuro en la NBA. Este año promedia 28,1 puntos, 8,3 rebotes y 7,8 asistencias por encuentro. Ha sido elegido cinco veces All-Star y la temporada pasada alcanzó con los Mavericks las Finales de la NBA, donde cayeron frente a los Boston Celtics. Ahora será el socio de un LeBron que busca su quinto anillo en su temporada 22 en la NBA.

El periodista Dave McMenamin, que es el ‘insider’ de los Lakers en ESPN, explicó en X que LeBron supo del traspaso de Doncic a los Lakers durante una cena con su familia esta noche después del triunfo de los angelinos en el Madison Square Garden frente a los New York Knicks. «James estaba sorprendido por la noticia, procesándolo y no tenía ni idea de que estaba en curso», afirmó McMenamin.

Las dudas de los Mavericks con Doncic

Por su parte, Tim MacMahon, periodista de ESPN con un gran acceso en los Mavericks, aseguró que la franquicia de Dallas tenía «importantes preocupaciones» sobre continuar con Doncic por sus contantes «problemas físicos» y por la extensión de su mega contrato con el máximo límite salarial que tiene que afrontar este verano.

Así, la motivación de los Mavericks para cambiar a Luka Doncic por Anthony Davis se basa en la defensa. «Creo que conseguir un pívot All-Defensive y un jugador All-NBA con mentalidad defensiva nos da una mejor oportunidad. Estamos hechos para ganar ahora y en el futuro», aseguró Nico Harrison, GM de los Mavs, a ESPN.

Davis, de 31 años, ha sido uno de los pívots más dominantes de la NBA en la última década. La Ceja conquistó el anillo con los Lakers en 2020 en la ‘burbuja’ de la pandemia y llega ahora a unos Mavericks que, sin Doncic por lesión, han caído hasta el octavo puesto del Oeste (26-23). En su plantilla destacan nombres como los de Kyrie Irving y Klay Thompson.

La NBA, en shock: «¿Alguien le ha robado el móvil a Shams?»

Durant y Beal alucinan al enterarse del traspaso de Doncic-Lakers<br>

La NBA y el mundo del deporte en general en Estados Unidos reaccionó entre la incredulidad y la fascinación tras conocer el espectacular traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. «¿Alguien le ha robado el móvil a Shams?», bromeó en la red social X Bam Adebayo, de los Miami Heat, en referencia a Shams Charania.

«GUAUUUUU, DE NINGUNA J* MANERA», dijo Joel Embiid (Philadelphia 76ers) mientras que Jalen Brunson (New York Knicks), que además fue compañero de Doncic en los Mavericks, se preguntó si hoy era el día de los inocentes. «Qué cojo***», resumió Tyler Herro (Miami Heat). «Guau, es real lol. Me voy a dormir», dijo entre risas CJ McCollum (New Orleans Pelicans).

También más allá de la NBA llegaron los temblores de este terremoto. Por ejemplo, Patrick Mahomes, el ‘quarterback’ estrella de los Kansas City Chiefs de la NFL, acudió asimismo a X para comentar lo sucedido: «Espera, qué?».

Mahomes, que buscará el próximo domingo su tercer título de Super Bowl consecutivo con los Chiefs, es un gran fan de los Mavericks y no parecía muy contento con la salida de Doncic: «Estoy enfermo ahora mismo».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder