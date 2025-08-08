¡El Bicho-João Félix, vaya pareja!: Con hat-trick de Cristiano «CR7» Ronaldo Al Nassr golea a Rio Ave 4-0

En una nueva prueba europea, el Al Nassr se impuso ante el Rio Ave con una goleada contundente. Cristiano Ronaldo sumó un hat-trick más a su carrera.

El Al Nassr sigue con su preparación para la Supercopa de Arabia Saudí. Con la mira puesta en el Al Ittihad, el equipo de Jorge Jesus continúa con su revolucionario cambio tras la renovación de Cristiano Ronaldo. Esta vez la víctima fue el Rio Ave, que sucumbió en manos del equipo de Oriente Próximo. Cayó 4-0 en la que puede ser su última prueba antes de iniciar la liga portuguesa.

El partido inició con un reparto de papeles claro. Después de la noticia que coloca a Iñigo Martínez en el Al Nassr, el enfrentamiento pareció un elemento para convencer más todavía al central del Barcelona. Con un camino que llevó a la portería del Rio Ave en mayor medida, fue Simakan el que abrió el marcador tras un balón ganado por Joao Félix en el segundo tiempo.

El portugués se hizo rápido con el mando de los ataques. Cayendo más al centro del campo, acaparando la atención del carril central… Se gustó en su segundo encuentro con el Al Nassr. Tanto fue así que tras su primera asistencia, el ex del Atlético de Madrid y Chelsea trenzó una buena jugada con Cristiano Ronaldo que amplió la distancia en el marcador. Conexión portuguesa en tierras lusas.

Cristiano, insaciable como de costumbre, salió al segundo tiempo con el gol entre ceja y ceja. No le hizo falta mucho al capitán del Al Nassr para evocar la locura en el Estadio Algarve, una tierra conocida para él. Marcó el tercer gol de su equipo después de dar la pelota a Mané para que el senegalés lanzara un penalti… Algo que el público respondió con abucheos.

Con un Rio Ave que apenas intimidó, y en el que quedó lejos cualquier acto de rebeldía por parte de André Luiz y Athanasiou como en los primeros 45 minutos -los dos futbolistas más peligrosos del equipo portugués-, Cristiano Ronaldo redondeó su actuación con un hat-trick. Esta vez, con un penalti que no cedió y convirtió después de fallar una ocasión que rara vez perdona.

El partido marcó la diferencia entre los dos equipos, con un Rio Ave que no pudo ejercer más resistencia, y que dejó una anécdota curiosa con su equipo titular. Un once sin futbolistas portugueses, con interpretes de Polonia, Inglaterra, Brasil, Grecia, Alemania y Costa Rica.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS