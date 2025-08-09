El BDV mantiene su impulso a la comunidad gamer del país

El Banco de Venezuela (BDV), siguiendo la línea de innovación y expansión de sus audiencias, se une con su aliado Movilnet, en una nueva aventura que agrupa a los aficionados y expertos en los videojuegos, quienes se dan cita en el Gamer Fest de Movilnet-e, evento donde exhiben sus destrezas en eldeporte electrónico.

En esta ocasión, la entidad financiera #1 del país pone a disposición una arena para llevar a los asistentes un vibrante torneo flash de Mario Kart del 8 al 10 de agosto, a las 2:00 p.m.; para participar pueden inscribirse el mismo día del evento. De esta manera, la Institución le ofrece a los participantes la oportunidad de competir y demostrar sus habilidades al volante; adicionalmente, brinda Freeplay el resto del día.

Asimismo, el Banco también dispone de un espacio para que los asistentes puedan abrir cuentas en moneda nacional o extranjera, actualizar datos, descargar y vincularse a la BDVApp, obtener la tarjeta de débito con tecnología sin contacto, entre otras de las innovadoras soluciones integrales que tiene la Institución.



La comunidad afín de los videojuegos puede formar parte de este evento en los espacios del centro comercial El Recreodurante los 3 días, en los que también se darán cita creadores de contenido y cosplayers.



Se estima que más de 5 millones de personas en Venezuela son aficionados a los videojuegos, y conforman una comunidad que está en constante crecimiento.



El Banco de Venezuela continúa expandiendo su apoyo al deporte en todas sus categorías, así como en esta modalidad deportiva digital, a la vez que impulsa la tecnología e innovación en espacios de entretenimiento y diversión.

Nota de prensa