El Bayern Múnich gana ‘Der Klassiker’ y se adjudica la 10ª Bundesliga seguida

Gnabry y Lewandowski marcaron en una primera parte de absoluto dominio bávaro, pero Can puso en el partido al Dortmund y Musiala sentenció el título.

Haaland generó peligro tras el descanso aunque, falto de ritmo tras su lesión, no pudo impedir el alirón muniqués a tres jornadas del final.

La Bundesliga ya tiene dueño. De hecho es el mismo de la última década ya que el Bayern Múnich se proclamó matemáticamente campeón por décima vez consecutiva y 32ª en su historia, ampliando el récord de la competición, tras derrotar al Borussia Dortmund, su rival en la lucha por el título. en ‘Der Klassiker’ por 3-1.

Un tìtulo liguero que llega a tres jornadas del final del campeonato al aumentar a 12 puntos su ventaja sobre el Dortmund y es el primero para su joven entrenador Julian Nagelsmann a sus apenas 34 años, pero que sabe poco al Bayern, en cuyo balance de la temporada pesará la eliminación hace diez días en los cuartos de final de la Champions ante el Villarreal.

Un Dortmund mermado a merced del Bayern

El Bayern empezó siendo claro dominador de ‘Der Klassiker’ ante un Borussia Dortmund mermado por las muchísimas bajas (los metas Kobel y Bürki, Meunier, Hummels, Dahoud, Witsel, Reyna, Thorgan Hazard o Malen entre otros), inexistente en ataque y víctima de sus errores en la entrega ante la presión rival en la primera parte.

Gnabry marca a la primera

No perdonó el Bayern en su primera ocasión surgida en un córner que cabeceó hacia atrás Leon Goretzka para que Serge Gnabry controlara con el muslo y, sin dejar caer el balón, conectara una volea imparable (15′).

El Dortmund, sin recursos para zafarse de la presión, estuvo a merced del Bayern y solo tuvo un acercamiento con cierto peligro de Erling Haaland en el minuto 27 tras recibir de Julian Brandt, pero el noruego no pudo acomodar bien el cuerpo y disparó fatal.

Lewandowski marca su 33º gol

La respuesta del Bayern fue contundente con dos contras aprovechando las pérdidas del Dortmund. El VAR anuló un gol a Gnabry por fuera de juego (30′), pero Robert Lewandowski no tardó en situar el 2-0 (35′).

Dan-Axel Zagadou regaló el balón a Joshua Kimmich, quien activó la contra entregando a Thomas Müller y éste dejó solo a Lewandowski para que pusiera el balón entre las piernas del hoy titular Marwin Hitz. es el 33º tanto del Pichichi de la Bundesliga.

Can convierte un penalti y da paso a otro partido

El Bayern tenía controlado el partido, pero un penalti de Kimmich al atropellar por detrás a Marco Reus cambió la decoración. Haaland, falto de confianza tras su última lesión, delegó la responsabilidad del lanzamiento en Emre Can (52′) y el duelo se igualó.

Haaland por fin encontró espacios y conectó en dos llegadas consecutivas con Reus que fueron desbaratadas in extremis por Manuel Neuer y Lucas Hernández. Las dudas bávaras fueron en aumento y el VAR pasó por alto una caída en el área de Jude Bellingham ante la entrada al límite de Benjamin Pavard (59′).

Ocasiones de Lewandowski y Haaland

Lewandowski fue una vez más el recurso del Bayern para desequilibrar ‘Der Klassiker’ pero el polaco cruzó en exceso su disparo (57′) y posteriormente su remate a bocajarro tras un rechace fue repelido con un paradón por Hitz (69′).

El Bayern pareció retomar el control pero el Dortmund llegó vivo al tramo final y ahí Haaland, aun sin estar en su plenitud física, volvió a provocar la incertidumbre en otras dos llegadas. En la segunda llegó a rematar pero conectó mal el balón y se le fue alto (81′).

Musiala sentencia

Finalmente el Bayern sentenció en una jugada rocambolesca en que el Dortmund volvió a sacar a relucir la fragilidad defensiva que le ha acabado costando el título. Hitz sacó el primer intento del recién entrado Jamal Musiala pero Raphael Guerreiro falló en el despeje y el joven mediapunta alemán, asistido por Marcel Sabitzer, embocó a la segunda (83′).

El Dortmund sigue sin ganar en el Allianz Arena desde 2014 en la Bundesliga pero al menos hoy cayó con honor tras una primera parte en que iba camino de añadir otra goleada a las seis consecutivas que llevaba encajadas en sus visitas a Múnich.

Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich (Süle, 93′), Goretzka; Gnabry (Musiala, 63′), Thomas Müller (Sabitzer, 82′), Coman (Leroy Sané, 82′); Lewandowski (Choupo-Moting, 93′)

​Borussia Dortmund: Hitz; Wolf (Passlack, 88′), Akanji, Zagadou, Guerreiro; Can, Bellingham; Brandt, Reus, Reinier (Bynoe-Gittens, 67′); Haaland (Moukoko, 88′)

Goles: 1-0 Gnabry (15′), 2-0 Lewandowski (34′), 2-1 Can (pen.) (52′), 3-1 Musiala (83′)

Árbitro: Daniel Siebert. Amarilla a Can (40′)

Espectadores: 75.000 en el Allianz Arena

