El Bayern de Múnich pincha el ‘globo’ de Cristiano (CR7) Ronaldo por Robert Lewandowski

Salihamidzic, director deportivo, desmintió que el portugués puede ser el relevo del polaco si ficha por el Barça: «El rumor que circula no tiene nada de cierto».

«Cristiano Ronaldo es un jugador top, con una carrera sobresaliente. Sin embargo, el rumor que circula no tiene nada de cierto». De esta forma Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, desmintió que el delantero portugués del Manchester United pueda aterrizar en el club alemán a sus 37 años.

La publicación de la posible operación en los medios de comunicación tuvo impacto debido a la incertidumbre que se vive en el Bayern en torno al futuro de Robert Lewandowski, quien mantiene su deseo de irse al Barça ya este verano a sus casi 34 años, aunque tiene contrato hasta 2023. Crack veterano goleador por uno similar. Tenía sentido. Pero Salihamidzic pinchó el globo.

Según algunas fuentes, sí hubo un contacto. Lo estableció Jorge Mendes, ofreciendo a Cristiano Ronaldo al Bayern debido a que el portugués quiere jugar la Champions League, algo que no hará en el Manchester United., que disputará la Europa League. Pero en el club alemán nunca contemplaron la idea y no hubo ninguna negociación. Su salario no encajaría de ninguna forma en la política de la entidad. Ni tampoco el estrellato de un jugador con un ego tan grande.

Mundo Deportivo