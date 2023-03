El Barça suelta la bomba: «Tenemos contactos con Messi para que vuelva»

El vicepresidente Yuste confirmó que el club mantiene la ilusión «para que el destino haga posible su vuelta» y reconoció las conversaciones entre Laporta y el padre del crack

«Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese». Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, soltó la bomba durante la presentación de un acto institucional del club, la Barça Academy Wolrd Cup.

«Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en el vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto», reiteró.

En su argumentación, Yuste se extendió en la rueda de prensa.

«Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona», insistió.

El alto directivo culé avisó que no quiere entrar en líos con el PSG, «porque Messi es jugador suyo» y avanzó que entrarán en contacto con LaLiga de Javier Tebas para cuadrar el puzzle. «Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver».

Según Yuste, «las conversaciones ya las sabéis. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras», concluyó Yuste en una rueda de prensa que tuvo poco de protocolaria teniendo en cuenta el motivo de la convocatoria.

