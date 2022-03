El Barça sigue imparable, vence al Elche 2-1 y piensa en lo más alto de la tabla

Ferran Torres igualó el gol inicial de Fidel en el 61 y Memphis, de penalti, puso el 1-2 definitivo en el 84 que coloca a los azulgrana provisionalmente como terceros en LaLiga.

En un partido muy trabajado, el meta local Edgar Badía evitó que los de Xavi se llevaran una renta mayor con paradas de mucho mérito.

El Barça sigue con su racha triunfal. En un partido muy trabajado, y con Edgar Badía como gran héroe local, el equipo azulgrana sumó su cuarto triunfo consecutivo -el tercero en LaLiga- y consiguió colocarse de forma provisional en el tercer puesto de la tabla, a la espera de lo que haga el Betis ante el Atlético en su estadio esta noche. Ferran Torres, que entró en la segunda parte, neutralizó el 1-0 de Fidel en el minuto 61 y Memphis le dio la vuelta al partido en el 84, tras aprovechar un penalti por unas manos de Barragán dentro del área ilicitana.

Con la intención se seguir con la racha, pero también pensando en el importante duelo del jueves ante el Galatasaray, en la ida de octavos de la Europa League, Xavi introdujo solo tres cambios en su once. Tras su sanción, Alba recuperó el lateral zurdo, Frenkie de Jong entró en la media para que Gavi cubriera la ausencia de Ferran Torres en el extremo zurdo y Dembélé sentó a Adama.

Con un once más que competitivo, el Barça salió en busca del Elche, principalmente con la sociedad Aubameyang–Dembélé. En la primer acción del encuentro, los dos ex del Dortmund conectaron y, tras una pared con el francés, Auba no logró rematar el centro de Dembélé.

Diez minutos después, y tras un disparo lejano del local Raúl Guti, de nuevo ambos delanteros volvieron a asociarse y esta vez, Aubameyang sí consiguió rematar, pero el balón se marchó fuera.

Con problemas para conectar por dentro ante la alta presión del Elche, el Barça recurrió a los pases largos de Ter Stegen y los centrales buscando la espalda de la defensa alicantina. Sin brillantez, pero con empeño, el Barça seguía buscando la portería de Edgar Badía, uno de los más destacados de su equipo en la primera parte. De hecho, los de Xavi encadenaron casi tres ocasión consecutivas, resueltas por el meta ilicitano. La primera, con un chut de Alba desde la frontal, que Badía detuvo en dos veces. En el 27, la más clara del Barça en la primera parte, cuando De Jong no supo aprovechar un rechace del portero del Elche tras disparo previo de Dembélé. El neerlandés chutó pero no con la suficiente potencia y Diego González consiguió sacar el balón sobre la misma línea. La última, con un remate de tacón de Aubameyang.

Pero cuando más dominaba el Barça y más merecía el gol, respondió el equipo de Francisco. Tete Morente falló en el 38 después de que Mojica, que superó a Alves, centrara dentro del área azulgrana. En la jugada siguiente, Frenkie de Jong dio la réplica, pero al neerlandés de nuevo le faltó fe en su disparo y Edgar Badía consiguió desbaratarlo. Sin embargo, cuando parecía que el marcador no se movería, Fidel sacó petróleo de un error de Pedri, que en su intento de despejar el balón, se lo acabó regalando al capitán local y éste consiguió definir muy bien ante Ter Stegen cruzando el balón a su derecha.

Ferran se estrena en LaLiga

Tras el descanso, Xavi sentó a Gavi, esta vez desaparecido, y dio entrada a Ferran, que acabó siendo decisivo para remontar el partido. A los seis minutos de estar en el campo el valenciano aprovechó un centro de Dembélé desde la derecha, y que no logró rematar Alba, para

Ficha técnica

ELCHE, 1

​Edgar Badía; Barragán, Roco, Diego González, Mojica; Tete Morente, Mascarell, Raúl Guti, Fidel; Lucas Boyé, Pere Milla



​FC BARCELONA, 2

Ter Stegen; ​Alves, Araujo, Piqué, Alba; Pedri, Busquets, Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang, Gavi (2) (Ferran Torres, 46′)

​

​Goles: 1-0: Fidel, 45′; 1-1, Ferran Torres, 61′; 2-1: Memphis (p.), 84′

​

​Árbitro: Hernández Hernández (Colegio canario). Amonestó a Araujo (49′), a Dembélé (58′)

​

​Espectadores: 30.146 en el Martínez Valero.

