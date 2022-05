El Barça se marca de tope 35 millones por Robert Lewandowski

En los próximos días el club azulgrana espera reunirse ya con el Bayern con sus límites de negociación claros.

La intención del Barça es conseguir el fichaje del delantero polaco por unos 30 millones, teniendo en cuenta que acaba su contrato con el club germano en 2023, pero subiría como máximo cinco más.

El club culé cuenta con la carta de Memphis Depay para intentar abaratar la operación por si el Bayern contemplara al neerlandés como un futbolista de su agrado.

El FC Barcelona tiene claro que Robert Lewandowski debe liderar el proyecto de la próxima temporada. Sin necesidad de entrar al detalle del análisis del curso que está a punto de concluir en blanco, en el club azulgrana han hecho el diagnóstico de que, tras la marcha de Leo Messi, necesitan un delantero que asegure unas cifras goleadoras, si no iguales, como mínimo similares a las que aportaba el argentino para poder competir de nuevo por títulos.

A pesar de sus 33 años (cumplirá 34 el próximo 21 de agosto), en el club azulgrana saben de la profesionalidad del polaco y de su obsesión por cuidar la dieta, con lo que están convencidos de que puede rendir a un muy buen nivel durante los próximos tres años. De hecho, desde que entró en la década de los 30, Lewandowski ha conseguido promediar más de un gol por partido: en la temporada 2019-20 anotó 55 tantos en 47 partidos; en la 2020-21, hizo 48 dianas en 40 encuentros y en esta que acaba de concluir ha firmado 50 tantos en 46 choques, unos números que le han llevado a convertirse en el Bota de Oro las dos últimas campañas.

Reunión con el Bayern en los próximos días

Analizadas sus cifras goleadoras, su profesionalidad y después de contrastar las enormes ganas que Lewandowski tiene de vestir de azulgrana y cómo se está implicando por jugar en el Camp Nou, el Barça irá a por él con todo, aunque claro está, con unos límites. Por un lado, porque es un delantero que acaba contrato en junio de 2023 y por otro, porque tiene 33 años. Además, y no es un tema menor, la delicada situación del club no permite hacer grandes dispendios, más bien, todo lo contrario. De ahí que el Barça, a la espera de que el Bayern se abra a negociar en los próximos días por su traspaso -pese a que tanto su presidente como su CEO, Oliver Kahn, se han mostrado públicamente inflexibles- tiene ya muy claro cuál es la línea roja que no puede traspasar. El objetivo barcelonista es conseguir el fichaje de Lewandowski por unos 30 millones de euros.

Sin embargo, si el Bayern se cierra en banda y se niega a traspasar al delantero polaco o reclama aún más dinero, el club catalán llegaría como máximo hasta los 35 millones. Ese es el tope que se ha marcado el Barça y que, de entrada, no piensa traspasar, no solo porque no tendría más años para amortizar la operación sino porque su situación económica tampoco le ayuda a forzar más la máquina.

‘Lewy’ también ayudaría

Como muestra de su firme voluntad de vestir de azulgrana, Lewandowski también está dispuesto a rebajarse el sueldo de forma considerable. Según fuentes cercanas a la negociación, de los 22 millones brutos que percibe ahora en el Bayern, el polaco llegaría a sacrificarse hasta seis ‘kilos’ por jugar en el Barça. Con este gesto, más los pasos que ya ha dado el delantero ‘mojándose’ por salir del Bayern el club tiene claro su fichaje.

