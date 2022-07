El Barça le dice al Holandés Frenkie De Jong que se tiene que ir

El motivo, que el club necesita ‘fair play’ y la salida del holandés al United generaría entre 30 y 35 millones de masa salarial para inscribir a otros jugadores.

Ahora depende ya de la decisión del futbolista, que hasta ahora se ha mantenido firme en no salir y cumplir su contrato hasta 2026.

El FC Barcelona le ha dicho a Frenkie de Jong (25 años) que necesita que salga en este mercado de verano. Así, por las claras. El jugador holandés tiene una oferta del Manchester United para irse a Old Trafford pero por ahora se mantiene firme en no salir. En paralelo, el Barça y el United tienen un principio de acuerdo para el traspaso de Frenkie por un fijo de 70 millones de euros más bonus con los que se podría llegar por encima de los 80. La oferta satisface al club azulgrana por lo que implica de ingreso y también por lo que se ahorraría de ficha si sale De Jong. Y es que la entidad culé necesita generar ‘fair play’ y ahí la figura del ex del Ajax es clave.

Una gran inyección de masa salarial

En total, se estima que su marcha generaría entre 30 y 35 millones de ‘fair play’ que serían valiosos para poder inscribir a otros jugadores, tanto de los que han llegado como nuevos fichajes como de otros que han renovado o que tienen que renovar. Es por ese motivo que, con el United apretando al club azulgrana y al jugador, el propio Barça le ha dicho oficialmente hoy a Frenkie de Jong que preferiría que saliese con destino a Old Trafford, según ha podido saber MD.

No se trata de una postura de índole deportiva, dado que Xavi cuenta con él si se queda y le valora mucho, pero el técnico conoce la situación económica del club y acataría su marcha si se generase masa salarial para poder afrontar otras operaciones que se consideran imprescindibles para reforzar la plantilla. También es cierto que el técnico ha dicho que si pierde a Frenkie quiere a otro medio de nivel, siendo su favorito Bernardo Silva, el portugués del Manchester City, quien también desea recalar en el Camp Nou.

Protagonismo de otros

En todo caso, la salida de Frenkie también ayudaría a que ganasen en protagonismo jugadores como el recién fichado Kessie y como Gavi (que aún debe renovar pero con el que hay un principio de acuerdo) y Nico González. De hecho, la continuidad de Nico está ligada a que salga De Jong. Eso, teniendo en cuenta que Frenkie ya tiene a Busquets y a Pedri como titulares casi fijos y que, además, si se va el holandés pretendería que llegase otro medio de igual o mayor nivel pero que cobrase menos que él. Y es que el contrato de Frenkie es muy elevado porque para convencerle de que fichase por el Barça hubo que superar las ofertas de City y PSG y porque, además, perdonó dinero durante la pandemia que debe ir cobrando en las próximas temporadas.

