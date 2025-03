El Barça gana al Osasuna 3-0 en partido aplazado y queda líder en solitario de LaLiga de España

El Barcelona se pone a tres del Madrid y a siete del Atlético. Ferran Torres suplió con nota a Lewandowski, que salió para marcar. Lesión de Dani Olmo. Partidazo de Pedri.

El Barcelona, al mando de un Pedri imperial, un Lamine mágico, un Frenkie de Jong perfecto, un Ferran voraz y con Gavi, Fermín y Pablo Torre llegando a la asistencia de urgencia confirmó su jerarquía en LaLiga. Después de jugar por decreto el partido que decidió José Ángel Peláez, el Juez Único de Competición, que ignoró las preferencias de ambos equipos respecto a la fecha para jugar, el equipo catalán solventó el incómodo trámite ganando por 3-0. Un resultado que asienta el liderato del Barcelona, que a diez jornadas del final de LaLiga adelanta al Real Madrid en tres puntos y al Atlético en siete.

Flick era consciente de la importancia del partido y de los puntos en juego y arriesgó con una alineación con muchos jugadores que venían de sus selecciones, pero la sorpresa estuvo en la suplencia de Lewandowski, al que el alemán lo tiene como pieza clave para el partido de Copa del Metropolitano junto a Raphinha, que ni entró en la convocatoria.

El técnico del Barcelona apostó por alinear a muchos jugadores con una carga de minutos importante como Koundé, Pedri, Olmo, Ferran, Lamine o Frenkie de Jong. Y la apuesta salió perfecta ante un Osasuna que no dio síntomas de mejora respecto a sus últimas actuaciones. Los navarros están entrando en una espiral peligrosa. No por el resultado, sino por lo que proponen sobre el campo.

La primera parte fue un monólogo barcelonista que acabó 2-0 como podía haber acabado 4-0. Nueve disparos a portería de los blaugrana y ninguno de los rojillos. En la producción ofensiva del Barça, mención especial para Ferran Torres, que marcó a los once minutos el 0-1 después de una jugada de tiralíneas con un estupendo Frenkie de Jong y Balde y que chutó al larguero una falta deliciosa. Entre estas dos acciones, Dani Olmo marcó el 2-0 en un doble penalti que Sergio Herrera cometió sobre él. Decimos doble porque se chutó dos veces. El primero lo paró Herrera, pero Areso entró en el área antes de tiempo y despejó el balón a córner. Busquets Ferrer mandó repetir el disparo. Olmo tomó de nuevo la responsabilidad desde los once metros y marcó, pero ahí, su aductor ya le empezó a dar problemas. Cuatro minutos después pedía el cambio ante la desesperación de Flick. El virus FIFA no acaba cuando los jugadores llegan a sus clubes.

Salió Fermín por Olmo y en el descanso Flick decidió dar descanso a Frenkie de Jong, que estuvo estupendo en el tiempo que jugó asociándose con un Pedri exquisito. En lugar del holandés salió Pablo Torre, infrautilizado hasta el momento dio la cara y apunta a que la tendrá que dar más en el futuro.

En la segunda parte, Osasuna dio un paso adelante ante un equipo blaugrana que parecía que sólo aspiraba a que la cosa se acabara cuanto antes. Pero había alguien en el campo que había aparecido en el 67′: Robert Lewandowski, que quería facturar para mantener su distancia en la clasificación de máximo goleador de LaLiga respecto a Mbappé. Y lo logró el polaco gracias a una jugada de los tres cambios. Inicio de juego espectacular de Pablo Torre, que levantó la mano para ser importante en este tramo final, carrera de un Fermín incansable y remate del polaco de cabeza. 3-0 y partido archivado.

El Barcelona, de la mano de actores secundarios volvió a dominar el partido y se fue al vestuario poniendo la tabla en su sitio, actualizada ya a día de hoy, y que marca que el Barcelona ya es el líder incontestable de la tabla. Le saca tres puntos al Madrid, siete al Atlético y cada jugador que entra en juego aporta. Ojo a este Barça.

Cambios

Fermín López (27′, Dani Olmo), Rubén García (33′, Iker Muñoz), Pablo Torre (45′, Frenkie de Jong), Enzo Boyomo (45′, José Arnáiz), Ante Budimir (60′, Raúl García), Moi Gómez (60′, Aimar Oroz), Robert Lewandowski (67′, Ferran Torres), Gerard Martín (82′, Alejandro Balde), Rubén Peña (83′, Jesús Areso), Pau Víctor (83′, Pedri)

Goles

1-0, 10′: Ferrán Torres, 2-0, 20′: Dani Olmo, 3-0, 76′: Lewandowski

Tarjetas

Arbitro: Mateo Busquets Ferrer

Arbitro VAR: Javier Iglesias Villanueva, Carlos del Cerro Grande

Herrera (17′,Amarilla), Catena (37′,Amarilla), Eric Garcia (39′,Amarilla), Juan Cruz (49′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS