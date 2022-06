El Barça está harto y descarta otra cumbre por Dembélé

En el Camp Nou se van haciendo a la idea de que no seguirá y no contemplan más movimientos para renovarle.

El Barça se va haciendo a la idea de que Ousmane Dembélé no continuará en el Barça la temporada que viene. Desde la reunión que mantuvo el director de fútbol Mateu Alemany y su representante Moussa Sissoko en Marruecos y de una posterior en Barcelona, el club azulgrana no ha vuelto a tener noticias del extremo francés. Tampoco confía en tenerlas.

El Barça insiste en que no tiene constancia de ninguna respuesta y por los movimientos que sabe del mercado, sospecha que el jugador podría acabar en otro club. A estas alturas no van a realizar ninguna nueva propuesta. Es la que hay. O lo toma o lo deja. El club no lo da definitivamente por descartado, no aún, pero ya tiene en cartera las principales alternativas.

Tampoco habrá una nueva cumbre con el agente del jugador, ni esta semana ni la que viene. Está todo dicho y el Barça ha llegado hasta donde podía llegar. No se han marcado una fecha limite pero no lo alargarán ni le esperarán más allá del 30 de junio, que es cuando termina su contrato.

