El Atlético de Madrid cambia el chip: Operación salida… pendiente de Cristiano (CR7) Ronaldo

El equipo tiene a los dos fichajes que necesitaba (Witsel para el medio y Nahuel para el lateral) y le sobran futbolistas. Se espera alguna salida de cierto peso y se vigilan los pasos del portugués.

Los objetivos marcados en junio para el mercado están por fin cumplidos. Al menos los de fichajes. El Atlético necesitaba un mediocentro y, sobre todo, un lateral derecho. Para lo primero encontró a Axel Witsel, que llegó libre en una operación exprés; para lo segundo está atado Nahuel Molina, que llegó ayer a Madrid y aún tiene que ser anunciado y unirse al grupo. Esto no significa que no pueda haber más ni que la faena se haya terminado en los despachos. Falta sobre todo la operación salida, que empieza a desatascarse en la última semana de julio, quizá algún otro fichaje de menos peso y se sigue mirando hacia Cristiano y todos sus movimientos.

El deseo de Simeone era tener a sus piezas nuevas para el inicio de la pretemporada. Witsel sí llegó a tiempo y el cuerpo técnico está encantado con lo que ve. Los bocetos de Los Ángeles de San Rafael insinúan que el belga va a ser muy importante en el equipo rojiblanco esta temporada. También Samuel Lino ha estado en Segovia, aunque con un rol más secundario hasta el punto de que saldrá cedido. Y faltó el ansiado lateral derecho, que tendrá que acoplarse sobre la marcha.

Aligerar la plantilla con cesiones…

Con los dos refuerzos y sin 2, Simeone juntó en la concentración a 31 futbolistas, y solo tres de ellos son jugadores del B: los porteros Gomis e Iturbe y el lateral Sergio Díez. Es decir, tiene que salir gente para aligerar la plantilla. Vitolo, que ni llegó a unirse al grupo, ya está cedido en Las Palmas. Los siguientes deben ser Nehuén, que está negociando su regreso a Udinese; Manu Sánchez, a quien esperan de nuevo en Osasuna; Camello, que se acerca al Rayo; y Samuel Lino, cuyo futuro apunta al Valencia. Marcos Paulo y Riquelme también apuntan a una cesión y Grbic puede repetir préstamo, en cuyo caso llegaría un portero suplente.

…Pero hacen falta ventas

Pero no quedará ahí la cosa. El Atlético necesita hacer caja, lo sabe desde que terminó la Liga, pero por ahora no ha podido hacer ningún traspaso (más allá de la operación Berterame, que dejó dejó dinero y ni llegó a trabajar con el grupo) Cerezo confirmó la cifra de 40 millones que había contado AS, aunque el club trabaja para reducir ese número por otras vías. Por ejemplo, la renovación de Lemar a la baja alivia la masa salarial. O los patrocinadores. Mientras, apenas llegan ofertas, y las que aparecen son insuficientes, casi todas muy lejanas a lo esperado. En las oficinas tienen asumido que toca dar salida a alguna pieza importante, pero no a imprescindibles como Oblak, recién renovado, Llorente, Carrasco, João Félix… En realidad hay pocos intocables.

El plan Cristiano

Y desde que Cristiano ha aparecido en el horizonte rojiblanco, aún menos. En el Atlético miran a Morata, cuyo futuro en rojiblanco ha sido incierto desde antes incluso de regresar de la Juventus, y a Griezmann, aún propiedad del Barça. Ambos poseen una ficha elevada y podrían ser la llave de cualquier fichaje futuro del Atleti. Buscar una salida para el francés, al estar implicado el club azulgrana también, sería una carambola a tres bandas que parece muy complicada de ejecutar. Otra pieza con dudas es Saúl. El canterano aprieta en los entrenamientos, pero por ahora no está entre las preferencias del Cholo y podría repetir cesión. Cualquiera de estas tres salidas liberaría masa salarial, como pueden ser también las de Wass, Lodi, Hermoso, Lemar…

Es decir, el mercado sigue muy abierto para el Atlético. Los dos fichajes más urgentes están cerrados, pero aparecen nuevas obligaciones sobre la marcha. Y Cristiano, que no es una necesidad, pero desde dentro se ha visto como una oportunidad. Lo primero es dar la bienvenida a Nahuel Molina y empezar a decir adiós (o hasta luego) a algunos jugadores. Lo del portugués, con todo lo que pueda conllevar, irá para largo. Hay faena pendiente para agosto.

