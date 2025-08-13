“El aseo no pasa” Vecinos de la Urb. Bararida Nueva sufren por la acumulación de basura

Vecinos de la calle 4 con vereda 12 de la urbanización Bararida Nueva, en Barquisimeto, han expresado su indignación y preocupación por el irregular servicio de recolección de basura. Según los residentes, el camión del aseo urbano pasa con poca frecuencia, lo que ha provocado la acumulación de desechos en las esquinas del sector.

Leticia Pérez, una de las afectadas, comentó que el servicio de recolección, que debería efectuarse semanalmente los lunes, se ha vuelto errático y poco confiable. «El aseo debería pasar todos los lunes, pero no pasó. Por eso estamos así, llenos de basura. Esta situación se repite cada semana», señaló.

La acumulación de basura ha generado múltiples problemas. La vecina Pérez relata que, a falta de contenedores adecuados y debido a la demora en la recolección, los perros callejeros suelen esparcir los desechos en busca de comida, empeorando el panorama.

La situación ha llevado a los vecinos a tomar medidas extremas y desesperadas. Algunos residentes, ante la constante falta del servicio, optan por llevar sus bolsas de basura hasta la avenida principal, esperando que allí sí sean recogidas por los camiones.

Esta acción, aunque riesgosa y poco higiénica, demuestra la gravedad del problema y la falta de alternativas viables que tienen los habitantes de Bararida Nueva. La presencia de desechos en las calles no solo representa un foco de contaminación y malos olores, sino también un riesgo sanitario para la comunidad, especialmente para los niños y adultos mayores.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que se mejore la regularidad del servicio de aseo urbano. «Queremos que pase el aseo más veces por semana», afirma Pérez, quien incluso reveló que algunos residentes han optado por llevar sus bolsas de basura hasta la avenida principal, esperando que allí sean recogidas. Esta medida, aunque desesperada, refleja la gravedad de la situación y la falta de soluciones efectivas por parte de los organismos correspondientes.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto