El arte de la producción radial: Pedro Montilla en la Romántica de Barquisimeto

La radio es mucho más que una voz al aire; es la magia que ocurre detrás de los micrófonos, un trabajo minucioso que requiere paciencia, disciplina y una verdadera pasión por lo que se hace. En Barquisimeto, esa magia tiene nombre y apellido: Pedro Montilla.



​Todos los días, desde su puesto de control en Somos 93.5 FM, la Romántica de Barquisimeto, Pedro se encarga de que todo fluya a la perfección. Es el responsable de engranar la programación, seleccionar la música adecuada y asegurarse de que cada pieza de información y entretenimiento llegue a los hogares de los larenses y de todo el centroccidente del país.



​El arte de la producción radial

​Para quienes sintonizan la emisora, la experiencia es fluida, casi perfecta. Pero detrás de esa aparente sencillez, hay un gran trabajo de producción. Pedro Montilla, licenciado en Comunicación Social, no solo se sienta frente a un computador y presiona botones. Su labor implica anticiparse a las necesidades de la audiencia, planificar los segmentos, y mantener un ritmo que enganche a los oyentes de principio a fin.



​»La radio es una compañera para muchos», comenta Montilla, quien lleva años en el medio. «Nuestro objetivo es ser esa voz amiga que te acompaña en el carro, en el trabajo, o mientras estás en casa. Y para eso, cada detalle cuenta», comenta con tono seguro sin ocultar su pasión por lo que hace.



​Un profesional que conoce a su público

​Una de las claves del éxito de la Romántica 93.5 FM, aliada al circuito FM Center, es su conexión con la audiencia. Y eso se debe, en gran parte, al conocimiento que Pedro y su equipo tienen del público barquisimetano. Saben qué música le gusta a la gente, qué temas le interesan y cómo entregar la información de una forma que sea útil y entretenida.

El compromiso con la excelencia de profesionales como Pedro Montilla garantiza que la radio siga siendo una fuente confiable y querida de entretenimiento en nuestra ciudad. Su dedicación diaria es un recordatorio de que la magia de la radio está viva y más fuerte que nunca en Barquisimeto.

​Puedes seguir de cerca el trabajo de Pedro Montilla y la programación de la emisora a través de sus redes sociales, buscando @Somos93FM en Instagram y otras plataformas a través de la señal de streaming.

NB