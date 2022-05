El Argentino Segio (kum) Agüero ‘se moja’ y da favorito al Madrid en la final de la Champions

El exfutbolista ha sido el invitado de este martes en ‘El Hormiguero’, donde ha hablado del Real Madrid, de Twitch, del golf y su arritmia.

Sergio Kun Agüero ha vuelto a España, pero esta vez para estar en un plató de televisión después de retirarse. Ha sido como invitado en ‘El Hormiguero’, donde ha hablado de su fin de carrera, de Twitch y su afición al golf, entre otras cosas.

El crack argentino puso fin a su etapa como futbolista el pasado 15 de diciembre y tras fichar en verano con el FC Barcelona. Fue a causa de una arritmia que le llevó a temer incluso por su vida: “Pensé que me iba para arriba”.

“Empecé a sentirme mal en la pretemporada, tenía dolores de cabeza, calores, me sentía incómodo. Incluso estando lesionado estaba mal. Tenía mucha pesadez en la cabeza… En un entrenamiento, de repente, siento un mareo y me ahogaba bastante, y después empiezo a sentir el corazón latiendo mucho. Me hicieron diversas pruebas y todo salió bien”, ha comenzado explicando.

Sin embargo, fue luego en un partido frente al Alavés cuando todo se repitió: “Salté a cabecear un balón y se empezó a taponarme la garganta. Quería gritar al árbitro y no podía. Empecé a ponerme nervioso, agarré a un defensa y le pedí que parasen el partido. Tras pararse, no me dejaron continuar el partido. En aquel momento pensé: ‘Estoy por morirme, la concha de la madre’. Pensé que me iba para arriba. No quería poner en peligro mi vida”.

Su último gol, al Madrid

Tras comentar a Pablo Motos que había tomado la decisión de retirarse, el exjugador ha querido recalcar que marcó su último gol al Real Madrid: “Pero bueno, terminé haciéndole el último gol al Madrid. El otro día le vi a Courtois y le dije: ‘Eh, cuidado’, y me dijo que tenía razón”. Un mensaje que hacía referencia a su pique en Twitch, donde el argentino le dijo que le iba a marcar gol después de que el portero le acusase de tirarse para que le pitaran penalti.

Precisamente, el argentino cree que el Madrid será quien se lleve la victoria frente al Liverpool y se proclame como campeón de la Champions League: “Va a estar difícil, pero creo que tiene más ‘chance’ el Madrid. Tiene más experiencia en finales, también cómo llegó a la final… El Liverpool le tiene un respeto, el jugador sabe que el Madrid es complicado. Aunque la verdad, es que me da igual el que gane”.

En Twitch

Mientras jugaba al fútbol, Agüero entró en el mundo de Twitch, donde empezó coincidiendo con Ibai Llanos y con el portero del Real Madrid, entre otros. Pero luego decidió dar el salto y abrirse su propio canal, donde cogió gran fama. “Empecé hace dos años y medio a modo de cachondeo… No lo hago por dinero. Yo le pedía a la gente que no se suscribiese, yo no necesitaba la plata, pero ellos lo hacían, así que les dije que hicieran lo que quisieran”, ha confesado entre risas.

Su nueva afición: el golf

Tras retirarse del mundo del fútbol, el Kun empezó a gozar de más tiempo libre, lo cual le ha llevado a aficionarse a otros pasatiempos y deportes, como el golf, del que está aun aprendiendo, aunque ya considera que juega bien. “¿Qué tal juegas al golf?”, le ha preguntado Motos, a lo que éste ha respondido: “Hoy perdí dos pelotas. Juego bastante bien. Hace un mes arranqué con un profesor”.

Y es que con poco rodaje, Agüero ya se ha atrevido a jugar un partido, del que han bromeado en ‘El Hormiguero’: “Jugué con personas mayores. Tenían un hándicap menor que el mío, pero terminé ganando. Entonces yo tenía un hándicap de 23, y le pregunté a un amigo y me dijo que una semana después tendría un 17″. “A ver si ahora vas a ser buen jugador”, le ha dicho el presentador.

