El Argentino Ricardo Valiño no seguirá al frente en las juveniles de La Vinotinto

El suramericano sub 20 fue determinante para la continuidad del argentino.

Ricardo Valiño no seguirá al frente de la Vinotinto sub 20 y sub 23. Y es que después del fracaso en el último suramericano sub 20, el argentino y la FVF separaron caminos.

Recordemos que la selección sub 20 no pudo clasificar al hexagonal final del suramericano que se realiza actualmente en Caracas.

Entre los puntos altos de Valiño está la clasificación al Mundial Sub 17 en 2023 y un año después, sus dirigidos dejaron una buena impresión en el Preolímpico al quedar a una victoria de ir a París.

Ricardo Valiño es el primer integrante del equipo de Fernando “Bocha” Batista en ser destituido de su cargo en selecciones nacionales.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder