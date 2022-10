El Argentino Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín se retira del fútbol

El ‘Pipita’ lo deja al terminar la temporada regular de la MLS

Gonzalo Higuaín cuelga las botas. El delantero argentino de Inter Miami ha dado a conocer en una rueda de prensa que se retira como futbolista a los 34 años y después de jugar tres temporadas en la MLS, donde marcó 27 goles en 65 partidos.

Leer también: LaLiga de España: Robert Lewandowski pone líder al Barça

«Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos», afirmó en la rueda de prensa.

Gonzalo Higuaín se formó en la cantera de River Plate antes de dar el salto al Real Madrid en el mercado invernal de la 2006-07. Siete temporadas después, y con tres Ligas, una Copa y dos Supercopas de España pasó al Nápoles, donde elevó sus cifras goleadoras hasta marcar 36 goles en 35 partidos en la 2015-16 y siendo máximo goleador de la Liga italiana.

Esos 36 goles son, además, el récord de tantos anotados en una temporada en Serie A, igualados años más tarde por Ciro Immobile.

De ahí pasó a la Juventus donde, tras una gran primera temporada con 24 dianas, sus cifras acabaron bajando y tras ser cedido a Milan y Chelsea, se fue a la MLS en 2020, al Inter Miami.

El atacante también tuvo un papel destacado en la Selección Argentina, donde jugó durante nueve años (2009-2018) y anotó 31 goles en 75 partidos. Higuaín, además, fue el delantero centro titular de la Albiceleste durante el subcampeonato que lograron en el Mundial de Brasil 2014.

Noticias Deportivas