El Argentino Franco Mastantuono, presentado con el Real Madrid: «Voy a dejarlo todo para que la afición se sienta identificada conmigo»

El club blanco presenta al futbolista argentino, que hoy cumple los 18 años y ya puede unirse a un equipo, como marca la normativa FIFA para los jugadores extracomunitarios.

Oficialmente Franco Mastantuono ya es nuevo jugador del Real Madrid. En el día de su 18 cumpleaños, el futbolista argentino ha sido presentado en Valdebebas, en un emocionante acto al que asistió acompañado por sus padres y hermanos, el presidente, Florentino Pérez, y algunas de las grandes leyendas del club blanco.

«Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy aquí. Es un día muy especial. Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia», arrancó diciendo el futbolista.

El joven jugador recordó en sus palabras a sus padres, a su familia y a su grupo de amigos y de trabajo. «Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar», expresó.

«Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza», defendió el argentino, que lucirá el dorsal 30, como en River Plate.

Mastantuono admitió que la llamada de Xabi Alonso fue «muy importante», porque le mostró «esa confianza». «Sí influyó mucho porque me dio mucha confianza, además de mi sueño como jugador, que era estar en el Real Madrid, que él me haya llamado de la forma que lo hizo, también significó mucho», manifestó.

Sobre todo, después del interés de otros clubes, como el Paris Saint-Germain. «Todo mi respeto a esos equipos, es muy lindo para mí también que muchos se interesen. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique, fue muy claro conmigo, la verdad que le agradezco muchísimo, lo felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador y todo mi respeto y agradecimiento por él», reveló.

«Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha, lo que sí aseguro que voy a dejar todo de mí para nada, para llevar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado«, insistió el joven futbolista, que se ve «preparado» para que esta nueva etapa no le «cueste», ya que en Europa «lo difícil, obviamente, es que el ritmo es más elevado».

Finalmente, Mastantuono defendió que Leo Messi es «el mejor jugador del mundo» .»Significó mucho para el Barcelona y para los argentinos que lo vimos jugar. Yo creo que el Real Madrid es el club más grande del mundo y creo que desde la historia fue así. La verdad es que vengo a hacer mi camino. Quiero que sobre todo los fans del Real Madrid se sientan contentos de lo que pueda hacer dentro de la cancha», explicó.

El argentino reconoció tener «muchos» referentes del Real Madrid, los más recientes Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, y deseó vivir «momentos históricos» en el club blanco. «Mi sueño es ganar muchos títulos con este club y obviamente con la selección argentina, que también significa mucho para mí», comentó.

Hender «Vivo» González

Con información de 20minutos