Con profundo pesar, desde la redacción de Noticias Barquisimeto y la Corporación SOMOS, lamentamos informar el sensible fallecimiento de Luis Rodríguez Moreno, un pilar fundamental del periodismo en el estado Lara. Con casi seis décadas dedicadas al oficio, Luis dejó una huella imborrable, no solo en el mundo del periodismo deportivo, sino en el corazón de quienes lo conocieron.

El adiós a una pluma inquebrantable: Luis Rodríguez Moreno





Su niñez en la parroquia Concepción

Creció el barrio San Juan, Luis Rodríguez Moreno, se forjó una carrera de más de medio siglo en el diario El Impulso, donde su columna «El Rincón de los Miércoles« se convirtió en un referente para los lectores larenses. A través de sus escritos, no solo cubría la actualidad deportiva, sino que también daba vida a la farándula, vialidad y política desde los años 60, reflejando el pulso de la sociedad de su tiempo.

El compromiso de Luis con su trabajo era legendario. Se cuenta que en más de 50 años, solo una vez su columna no se publicó debido a una fuerte gripe. Un lector lo llamó para expresarle su extrañeza, lo que le hizo entender la importancia de su labor. Desde ese día, su dedicación se hizo aún más inquebrantable e incluso escribiendo y enviando su columna desde la lejana China para no faltar a su cita con los lectores.

Luis Rodríguez Moreno: Un gran legado en el periodismo

Su legado, va más allá de sus palabras. Fue parte esencial del Círculo de Periodistas Deportivos y del Colegio de Periodistas del estado Lara, demostrando su compromiso con la ética y la excelencia profesional. Luis Rodríguez Moreno fue un ejemplo de perseverancia y trabajo incansable, un verdadero maestro para las nuevas generaciones de comunicadores.

Desde Noticias Barquisimeto, enviamos nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a sus familiares, amigos y colegas. El periodismo larense está de luto por la partida de uno de sus grandes, pero su legado de dedicación y pasión seguirá vivo en cada línea que escribió.



Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB