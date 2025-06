El actor Mexicano Carlos Villagrán carga contra la serie sobre ‘Chespirito’: «Sé que se van a decir muchas mentiras»

El icónico «Quico» descartó emprender acciones legales contra la producción «Sin querer queriendo».

La serie sobre «Chespirito«, como se reconoce al emblemático actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, sigue generando controversia entre el elenco de la famosa vecindad del «Chavo». Ahora fue Carlos Villagrán, el icónico «Quico», quien se sumó a las críticas.

«Primero no he visto la serie, no hablo de ese tema, les deseo de todo corazón que les vaya muy bien», declaró el martes a medios de comunicación. Sin embargo, minutos después dejó claro su pronóstico: «Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles«.

«Sin querer queriendo«, la serie biográfica sobre Gómez Bolaños tiene ocho episodios y recién este jueves se estrenará el segundo capítulo en la plataforma de streaming Max.

Y durante un evento por el Día Mundial del Cáncer de Próstata, Villagrán señaló que prefiere «ser feliz que andar en la oficina y en pleitos», de manera que descartó emprender acciones legales.

«Hagan lo que hagan, yo confío mucho en la gente, si a esa gente la hice reír o la hizo reír ‘Quico’, confío en ella, confío totalmente en ella. Se va a dar cuenta si dicen alguna mentira, que van a hacer mentiras, pero no voy a reclamar ni voy a decir nada, absolutamente nada», agregó.

Por su parte, la actriz Florinda Meza, viuda de «Chespirito», también mostró reparos sobre la serie. «No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese», aseveró en una entrevista.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisuón