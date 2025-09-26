El Abierto de Barquisimeto 2025 recibe a lo mejor del golf Venezolano

El 20mo Abierto de Barquisimeto de Golf entra en su edición 2025 y se disputará en las instalaciones del Barquisimeto Country Club, del 26 al 28 de septiembre, para seguir masificando la disciplina y aumentar el nivel competitivo de los atletas que participarán en futuras competiciones del ciclo olímpico.

De los 61 atletas que participaran en el torneo estarán presentes destacados exponentes como: el sucrense Nicolás Molero, quien tiene posee títulos a nivel juvenil como el obtenido en el torneo juvenil FVG Maracay Golf Club Marriot, así como subcampeonatos en el Torneo Amateur Izcaragua Country Club y el Campeonato Nacional Match Play 2025.

También estarán presente el experimentado jugador Héctor Echenagucia, que se tituló campeón de la décima primera parada del Tour de Golf Pro – Scratch, disputado en el Barquisimeto Golf Club el 27 de diciembre de 2024. Igualmente, se consagró ganador de la segunda parada del Tour de Golf BGC, realizado el del 22 al 25 de febrero del año en curso.

Objetivos del torneo

Como objetivos principales del torneo, está la ampliación e impulso de categorías participantes, por ello este año se cuenta con las categorías campeonato (masculina y femenina), profesional, primera (masculina y femenina) y tercera, abriendo un abanico de oportunidades para presentar nuevos talentos del golf en el país.

Otro de los objetivos del torneo es que los tres primeros lugares recibirán puntos al ranking nacional y al OWGR (Official World Golf Ranking) para escalar posiciones y colocarse en la élite mundial de la disciplina.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder