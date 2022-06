El 80% económicamente activo está en la informalidad

Debido a la crisis y la carencia de salarios justos que no alcanzaban para cubrir las necesidades más básicas de una familia, muchos trabajadores buscaron otras opciones para poder sobrevivir, lo que hizo que en un lapso de 10 años esta cifra presentara un incremento de un 30%.

Este crecimiento del sector informal generó un evidente decrecimiento del formal, que para el 2013 y según economistas representaba un 60% y hoy en día no llega a ocupar el 20%. Es decir, que más de la mitad del empleo formal se perdió por diferentes razones en este lapso.

«Hoy podríamos estar hablando de unos siete millones de personas empleadas en el sector informal de la economía y eso es una cifra muy importante. Sobre todo, si estimas que en Venezuela no hay 32 millones de personas como proyectaba el INE en 2011, sino que hablamos de 28.4 millones de personas y si sacas el porcentaje de eso es una enorme población», explicó el economista, Dilio Hernández.

Recalcó que esta situación no generaría mayores alarmas si esta población contara con salarios estables y no estuviera desprotegida. Pues carecen de seguridad social y al no generar grandes ingresos, tampoco tienen acceso a pólizas de seguros. «Son informales, están excluidos de toda esa dinámica».