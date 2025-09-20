El 62% de los Estadounidenses se opone a una invasión de EEUU. a Venezuela

Al cuestionar a los demócratas, el 74 por ciento dijo que rechaza esa posibilidad.

El 62 por ciento de los estadounidenses expresó su rechazo al uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos (EE.UU.) para una eventual invasión a Venezuela, reveló una encuesta elaborada por la firma YouGov.

Leer También: Convocatoria realizada por Daniel Noboa para referéndum sobre Asamblea Constituyente fue suspendida por la Corte Constitucional

El sondeo, levantado entre el 5 y el 8 de septiembre con 1.114 cuestionarios y con un margen de error de alrededor del 4 por ciento, indicó que el 62 por ciento respondió que se opone a que EE.UU. invada Venezuela, mientras que el 16 por ciento dijo que lo apoyaría.

Al cuestionar a los demócratas, el 74 por ciento dijo que rechaza esa posibilidad. El 63 por ciento de quienes se identificaron como independientes señalaron que no aprueban una intervención militar, y entre los republicanos el 48 por ciento se opone, el 31 da su aval y el resto dijo no estar seguro.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó el envío de fuerzas militares terrestres, marinas y aéreas al mar Caribe, incluido un submarino nuclear, con la supuesta misión de combatir el narcotráfico.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos anunció que en días pasados fuerzas castrenses realizaron simulacros de desembarco anfibio en Puerto Rico.

En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro giró instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para implementar la maniobra conjunta Caribe Soberano 200, que se desarrolla en el entorno insular de La Orchila y otras unidades del archipiélago, en el marco de lo que calificó como una preparación “frente a la amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, el Caribe y Latinoamérica”.

Hender «Vivo» González

Con información de Tdelesur