El 2025 podría ser el año decisivo contra este mal: Qué se sabe de las nuevas vacunas Rusas contra el cáncer y cómo funciona

Los científicos del país desarrollan una vacuna oncolítica de amplio espectro y un fármaco ARNm personalizado, que puede ‘enseñar’ al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas.

En los últimos años, Rusia ha estado desarrollando activamente medicamentos de nueva generación, incluyendo vacunas contra el cáncer, y 2025 podría ser un año decisivo en la lucha contra este mal.

Así, los científicos del país se están preparando para los ensayos clínicos de la primera vacuna ARNm personalizada contra el cáncer que, a diferencia de la quimioterapia y la radioterapia tradicionales, actúa directamente sobre el tumor, evitando dañar otras células del cuerpo.

¿Cómo funciona el fármaco ARNm ruso?

La ventaja fundamental de este fármaco -desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica- es su enfoque individualizado. A partir del análisis genético del tumor de cada paciente, se crea una vacuna única que puede ‘enseñar’ al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas.

Para ello, se creó un ‘software’ con inteligencia artificial para el procesamiento matemático de la información genética. La tecnología permite determinar un perfil de mutación individual (los llamados neoantígenos) y el posterior diseño de un medicamento personalizado para este perfil tumoral. En la siguiente etapa, se sintetiza la vacuna ARNm según este modelo y se encapsula en nanoestructuras lipídicas para su administración a células humanas.

¿Cuándo se realizarán los ensayos clínicos?

Los primeros pacientes podrán comenzar a recibir tratamiento con la vacuna basada en neoantígenos en los próximos meses de forma experimental, indicó el 3 de agosto Alexánder Guíntsburg, director del centro Gamaleya.

Los ensayos se llevarán a cabo por los dos principales centros oncológicos rusos: el Instituto de Investigación Oncológica Herzen de Moscú y el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín.

El nuevo fármaco se probará en casos de melanoma, un tipo de tumor maligno que progresa rápidamente y afecta la piel, las mucosas y la retina, y que también puede formar metástasis en otros órganos. A diferencia del basalioma y el cáncer de piel de células escamosas, el melanoma suele mutar y es el cáncer de piel más mortal. En el futuro se planea desarrollar la vacuna para el tratamiento de otros tipos de cáncer.

Mientras, en los ensayos preclínicos, se observó que el melanoma se disolvió y desapareció junto con la metástasis, detalló previamente Guíntsburg y no descartó que se pueda ayudar a pacientes que padecen la enfermedad en etapa IV, la más avanzada.

Otra vacuna contra el cáncer

Sin embargo, esta no es la única vacuna contra el cáncer que está desarrollando Rusia. El Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica y el Instituto de Biología Molecular Engelhardt crearon la vacuna oncolítica, denominada EnteroMix.

Esta se basa en una combinación de cuatro virus no patógenos capaces de destruir células malignas y, simultáneamente, activar la inmunidad antitumoral del paciente. En los últimos años, se ha completado un ciclo total de estudios preclínicos que confirman la eficacia y seguridad del medicamento. El efecto antitumoral varía desde la ralentización del crecimiento tumoral hasta su destrucción completa. En particular, durante los ensayos preclínicos, los científicos lograron la desaparición completa de los tumores de mama o reducir su volumen varias veces.

En junio, se iniciaron los primeros ensayos clínicos de EnteroMix con pacientes de entre 18 y 75 años que habían recibido previamente tratamiento antitumoral y habían agotado todas las líneas y métodos terapéuticos disponibles. Andréi Kaprin, oncólogo jefe del Ministerio de Salud ruso, señaló que el efecto tóxico de la vacuna es «muy leve» y se proporcionará a los pacientes de forma gratuita.

¿Cuál es la diferencia?

Las diferencias entre ambos fármacos residen principalmente en su mecanismo de acción. La vacuna ARNm actúa a nivel molecular, programando el sistema inmunitario antitumoral específico para combatir tumores precisos según su perfil molecular.

Por su parte, EnteroMix utiliza virus para destruir directamente los tumores y activar la inmunidad innata.

Aparte del desarrollo de las dos nuevas vacunas, ya desde la década de 1990, los médicos rusos utilizan con éxito en la lucha contra el cáncer de vejiga la vacuna con el bacilo de Calmette y Guérin, más conocida por su sigla BCG, que fue utilizada originalmente para prevenir la tuberculosis. Por otra parte, las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano (HPV) pueden ayudar a prevenir el desarrollo del cáncer de hígado y del cáncer de cuello uterino.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión