Ejecutivo Nacional felicita a estudiantes del programa «Semilleros Científicos» por ganar medallas de oro, plata y bronce en Irán

Los venezolanos lograron este triunfo en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología para Bachillerato (INOHS 2025). «Es reflejo del talento emergente que florece en Venezuela», expresó el mandatario.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a los estudiantes venezolanos del programa «Semilleros Científicos» que conquistaron medallas de oro, plata y bronce en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología para Bachillerato (INOHS 2025), organizada por Irán.

A través de las redes sociales, el mandatario expresó que «este triunfo internacional es reflejo del talento emergente que florece en Venezuela gracias a la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán».

«Nuestra juventud está preparada para asumir los desafíos del conocimiento con creatividad, rigor y compromiso. ¡Mi abrazo para ustedes, muchachas y muchachos!», destacó.

