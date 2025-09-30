Ejecutivo Nacional celebra «victoria gigantesca» de Venezuela en la ONU ante amenazas externas

“No recuerdo un año donde hayamos tenido tanto apoyo en la ONU como este año. Yo que fui canciller y conozco estas cosas”, expresó el jefe de Estado en su programa de este lunes.

El presidente Nicolás Maduro celebró, este lunes, el apoyo «gigantesco» e «histórico» recibido por Venezuela en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el contexto de las recientes amenazas y agresiones externas.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro informó: Ya arrancó proceso de consulta del Decreto Constitucional de Estado de Excepción

Durante su programa «Con Maduro +», el mandatario afirmó que este año representa un hito en el respaldo internacional al país.

«No recuerdo un año donde hayamos tenido tanto apoyo en la ONU como este año. Yo que fui canciller y conozco estas cosas», manifestó el presidente, al subrayar, además, que «ha sido verdaderamente un éxito rotundo la participación de Venezuela en la ONU».

Maduro enfatizó que el apoyo de la comunidad internacional es un reconocimiento a la capacidad del país para resistir y superar adversidades.

En ese sentido, comentó que Venezuela ha salido adelante pese a las agresiones económicas, psicológicas, políticas, diplomáticas: «Todo el mundo sabe que hemos sido agredidos económicamente, psicológicamente, políticamente, diplomáticamente… y hemos salido adelante», expresó, aludiendo a los esfuerzos del país para superar bloqueos e impedimentos.

Agenda extraordinaria y apoyos regionales



El presidente detalló que la delegación venezolana en la ONU, encabezada por el canciller Yván Gil, culminó una «agenda extraordinaria» que consolidó el apoyo de importantes bloques geopolíticos y países.

Se refirió al apoyo explícito de grupos como la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el grupo de los BRICS y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Maduro resaltó que estos apoyos se dan «porque nosotros lo que hemos hecho en estos siete semanas de agresión y amenaza inaudita ha sido preservar el derecho a la paz de toda la región del Caribe y de Suramérica».

Igualmente, entre los aliados estratégicos, el primer mandatario Nacional destacó el respaldo incondicional de naciones como China y Rusia, quienes «dejaron en privado y en público su manifiesto apoyo al derecho integral y de paz hacia Venezuela».

El presidente Maduro mencionó la posición del secretario General de la ONU, António Guterres, sobre la necesidad de «respetar el Caribe», reforzando la narrativa de respeto a la soberanía regional.

“Se asombró de la escalada impresionante contra un país pacífico como Venezuela”, comentó sobre las impresiones del secretario General.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión