Ejecutivo Nacional anuncia que Decreto de Conmoción Extranjera está listo ante cualquier agresión, informó presidente Nicolás Maduro

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, explicó que la ordenanza avanza en su proceso constitucional de consulta.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el Decreto de Conmoción Extranjera está listo ante cualquier agresión extranjera.

Leer También: Presidente Nicolás Maduro recibe cartas de solidaridad de militares Colombianos para defender juntos el legado de libertad

Maduro reafirmó la postura irrenunciable del Estado en defensa de la soberanía nacional, resaltando la próxima aprobación del Decreto de Conmoción Exterior.

Durante una cadena de radio y televisión, Maduro explicó que la ordenanza avanza en su proceso constitucional de consulta, incluyendo al Consejo Nacional de Soberanía y Paz.

El mandatario destacó la importancia de la corresponsabilidad en defensa del país y refirió que está establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que contempla la participación de la ciudadanía en la preservación de la paz y la independencia.

«La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación desarrolla el precepto constitucional de que la defensa integral de la nación es corresponsabilidad de toda la nación, de todo el pueblo, frente a una amenaza pequeña, mediana, grande, local, regional o nacional… es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender la Patria, un agresor, frente a una amenaza», dijo.

El jefe de Estado insistió en que el Gobierno garantizará la seguridad y estabilidad del país ante las amenazas de Estados Unidos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión