Ejecutivo Nacional anuncia inversión en microscopios electrónicos de alta resolución

El presidente Nicolás Maduro indicó que esta acción permitirá análisis de vanguardia en campos como la ciencia de materiales, biología, geoquímica y criminalística con impacto en sectores claves.
Para fortalecer la investigación científica nacional en áreas prioritarias, el presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles que se realizará una «inversión estratégica» en la adquisición de tres microscopios electrónicos de alta resolución.
El anuncio se realizó durante una jornada de la «Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación», donde precisó que estos equipos, con una resolución de 0.4 nanómetros, «estarán alojados en un nuevo espacio de investigación» de alto avance.
El mandatario, en compañía de la ministra Gabriela Jiménez, indicó que la implementación de estos tres microscopios permitirá análisis de vanguardia en campos como la ciencia de materiales, biología, geoquímica y criminalística, lo cual tendrá un impacto en sectores clave como el farmacéutico, metalmecánico, minero y de defensa.
Hender «Vivo» González
Con información de Globovisión