Ejecutivo Nacional activará las ZODI en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro para la defensa del Atlántico y el Caribe

El presidente Nicolás Maduro explicó que el despliegue avanzará por otras naciones con el objetivo de que el país esté preparado «para seguir ganando la paz y ejerciendo su soberanía con independencia».

El presidente Nicolás Maduro anunció que este martes se activarán tres Zonas de Defensa Integral (ZODI) en los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro para el resguardo de «los mares del Atlántico Venezolano y de toda la fachada Caribe Atlántica».

«A las 00:00 horas del martes 14 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro; la orden está dada. Estamos activando 3 ZODI para la defensa integral de nuevos mares, del Atlántico venezolano y además de toda la fachada caribeña», dijo durante su programa «Con Maduro +», que se transmite cada lunes.

Maduro explicó que esta activación forma parte de un proceso continuo para que Venezuela «esté preparada para seguir ganando la paz, ejerciendo su soberanía con independencia y ganando el derecho a la vida y a la alegría».

Además, recordó que ya han sido activadas las ZODI en ocho estados: La Guaira, Zulia, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Carabobo, Aragua y Falcón, en las que se cumplieron 27 tareas integrales.

Adelantó que esta semana continuarán las acciones defensivas de otras ZODI en el país.

El mandatario agregó que la activación avanzará por el resto de los estados venezolanos.

«Así iremos cada día hasta que completemos por estado las 27 tareas que se van perfeccionando en el terreno para que Venezuela, en perfecta fusión popular militar, esté preparada para seguir ganando la paz y ejerciendo su soberanía con independencia», señaló.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión