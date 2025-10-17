Ejecutivo activa este viernes ODDI en Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy para defensa de la soberanía, así lo anunció el presidente Maduro

El jefe de Estado destacó que esta activación -en horas de la madrugada- en las cuatro entidades representan una «línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en los estados Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, como parte de la «Operación Independencia 200» para garantizar la preparación de la defensa y soberanía nacional.

Leer También: Presidente Maduro tildó de «imbéciles» a periodistas que esparcieron rumor de supuesta división del alto mando político-militar Venezolano

A través de la red social Instagram, el mandatario resaltó que estas cuatro entidades conforman un corredor vital que se extiende desde Los Andes hasta el Centro Occidente, el cual representa una «línea clave de garantía de defensa, de estabilidad económica y desde todo punto de vista».

Maduro hizo un llamado a la perfecta unión de todo el pueblo y los distintos sectores en estos estados para «ganar la paz y ejercer la soberanía en el territorio nacional».

En ese sentido, enfatizó que el despliegue se realiza «en perfecta fusión popular, militar, policial para garantizar la seguridad en el territorio y hacer a la patria inexpugnable».

Resaltó que estas acciones se enmarcan en la «Operación Independencia 200», que garantizará las «27 tareas territoriales estado por estado, zona por zona, comunidad por comunidad», en defensa del derecho a la vida, la alegría y la máxima felicidad del pueblo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión