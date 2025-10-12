Egipto confirma que Donald Trump y Al Sisi presiden el lunes una cumbre para firma de paz en la Franja de Gaza

La presidencia de dicho país compartió un comunicado donde informa que la cumbre tiene el objetivo de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y comenzar una nueva etapa de estabilidad regional.

Leer También: ¿Corrupción en el Comité? Apuestas millonarias revelan una filtración del resultado en el Premio Nobel a la extremista María Corina Machado

Egipto confirmó que mañana lunes tendrá lugar en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij una cumbre internacional para «poner fin a la guerra» en Gaza con la firma del plan de paz y a la que acudirá el presidente estadounidense, Donald Trump.



La Presidencia egipcia señaló en un comunicado que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico, Keir Starmer.

«La cumbre tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva etapa de seguridad y estabilidad regional», se apunta en la nota.

Asimismo, señala que esta cumbre se celebra «en el marco de la visión del presidente estadounidense Trump para lograr la paz en la región y sus incansables esfuerzos por poner fin a los conflictos en todo el mundo».

Este viernes, tras el acuerdo alcanzado entre el grupo palestino Hamás e Israel para implementar la primera parte del plan de paz para Gaza auspiciado por Trump, entró en vigor el alto el fuego y las tropas israelíes se retiraron de las urbes gazatíes en dirección a otras partes acordadas del enclave.

Esta primera fase contempla asimismo la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza y la devolución de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, por lo que la milicia islamista de Hamás tiene hasta el mediodía del lunes hora local para soltar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión